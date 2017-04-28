استقلال نمره قبولی گرفت/ لیگ شانزدهم پدیده نداشت

امید روانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی تیم فوتبال استقلال تهران برابر الاهلی امارات گفت: با توجه به شرایط بد جوی و بارش شدید باران، استقلال عملکرد خوبی مقابل الاهلی امارات داشت. آنها باید این بازی را با پیروزی به پایان می رساندند و در تهران صعود خود را قطعی می کردند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و باید منتظر بمانیم تا در هفته پایانی شاهد صعود استقلال به دور بعد باشیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه سه تیم ایرانی دیگر حاضر در لیگ قهرمانان هم شرایطی مشابه استقلال دارند و صعود همگی به هفته پایانی کشیده شده است.

پیشکسوت استقلال در خصوص مسائل فنی این دیدار افزود: این بازی تقریبا همانند بازی دور رفت دو تیم بود. استقلال در نیمه اول نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد اما در نیمه دوم با تغییراتی که صورت گرفت فشار زیادی بر دروازه الاهلی آورد و توانست به گل تساوی دست پیدا کند. آبی پوشان در این دیدار نتوانستند همانند بازی برابر لوکوموتیو ازبکستان به یک وحدت تاکتیکی برسند. آنها در حالی که می توانستند پیروز میدان باشند به یک امتیاز بسنده کردند.

روانخواه در خصوص الاهلی امارات نیز گفت: باید قبول کنیم که تیم های اماراتی از هر لحاظ شرایطی بهتر نسبت به ما دارند. زمین چمن، بازیکنان خوب و امکاناتی که هرگز در فوتبال ما وجود ندارد اما با تمام این تفاسیر نتوانستند مقابل تیم ما دوام آورده و با حمایت طرفداران استقلال ۳ امتیاز بازی را با یک امتیاز جابجا کردند.

روانخواه در ادامه با اشاره به مسابقات لیگ برتر و در پاسخ به این پرسش که آیا در لیگ شانزدهم بازیکنی را به عنوان پدیده داشتیم یا خیر؟ گفت: متاسفانه فوتبال ما دیگر مثل گذشته نیست و آن کیفیت سابق را ندارد. امسال نتوانستیم از بین بازیکنان جوان پدیده ای داشته باشیم که به آن افتخار کنیم؛ البته بازیکنانی بودند مثل میلاد زکی پور، صادق محرمی و مجتبی حق دوست ولی آن کیفیت لازم را که برای پدیده شدن باید داشته باشند، در آنها ندیدیم. شاید یکی از علت های آن نبود تیم های پایه استاندارد در فوتبال ایران است که بتواند بازیکنان جوان و پراستعداد را به فوتبال ارائه کند.

پیشکسوت استقلال در خصوص دیدار روز شنبه آبی پوشان برابر پدیده مشهد گفت: این بازی می تواند برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان تاثیر گذار باشد. آبی پوشان باید با قدرت به مصاف پدیده رفته تا با پیروزی برابر این تیم و موفقیت در آخرین بازی لیگ شانزدهم شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان را داشته باشند.

روانخواه در پاسخ به این پرسش که آیا خستگی بازیهای پی در پی می تواند در دیدار برابر پدیده تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: از ابتدای فصل همه از برنامه لیگ باخبر بودند و می دانستند که باید در لیگ قهرمانان، جام حذفی و لیگ برتر برای موفقیت بجنگند. پس به نظر من خستگی، تنها بهانه است و تیم ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا پایان فصل با قدرت در میادین ظاهر شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال تا به اینجا نمره قبولی گرفته است و اگر امتیازات زیادی را در دور رفت از دست نمی داد شاید شرایط با الان تفاوت های بسیاری داشت.