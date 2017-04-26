پیکر ۵۱ نفر از شهدای «فوعه» و «کفریا» در حومه دمشق تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، صدها نفر از شهروندان سوری پیکر شهدای مناطق شیعه نشین «فوعه» و «کفریا» را در حومه دمشق پایتخت سوریه تشییع کردند.

صدها نفر از مردم و شهروندان سوری پیکر ۵۱ نفر از اهالی فوعه و کفریا را که در انفجار تروریستی در منطقه «الراشدین» در غرب حلب به شهادت رسیدند، در مرقد حضرت زینب سلام الله علیها در حومه دمشق پایتخت سوریه تشییع کردند.

روز سه شنبه منابع سوری از حرکت کاروان پیکره های ۱۰۸ شهید کفریا و الفوعه در جنایت منطقه الراشدین در غرب حلب شهید شدند به سوی دمشق برای خاکسپاری در مقبره شهدا خبر دادند.

پیش تر نیز «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه از گروه تروریستی جبهه النصره به عنوان عامل اصلی کشتار مردم فوعه و کفریا در منطقه الراشدین حلب یاد کرد.

گفتنی است که روز شنبه هفته گذشته یک انفجار در منطقه «الراشدین» در نزدیکی محل حضور و استقرار اتوبوس های حامل اهالی الفوعه و کفریا واقع در غرب حلب به وقوع پیوست.

منابع بیمارستانی اعلام کردند بر اثر این انفجار انتحاری، دست کم ۱۱۲ تن شهید و بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند. یکی از شاهدان عینی ماجرا می‌گوید یک خودرو پس از آنکه شروع به توزیع مواد خوراکی کرد و بعد از اینکه کودکان دور آن جمع شدند، منفجر شد.

میزان تلفات انسانی این جنایت هولناک و همچنین تصاویر منتشر شده از آن در بسیاری از رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روز شنبه را به «شنبه سیاه» برای شیعیان مظلوم الفوعه و کفریا تبدیل کرد.

در همین رابطه صندوق کودکان سازمان ملل موسوم به «یونیسف» گزارشی را در خصوص قربانی شدن کودکان در جریان انفجار تروریستی اخیر در منطقه «الراشدین» واقع در حلب منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرده است: در جریان این حادثه تروریستی بیش از ۶۰ کودک سوری در منطقه الراشدین کشته شدند.