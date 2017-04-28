۳میلیون مسکن خالی مال چه کسانی است/آقای روحانی اجازه دهیدصحبت کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف کاندید دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با قرار گرفتن پشت تریبون اولین مناظره زنده تلویزیونی خود از شبکه یک سیما را کلید زد.

محمدباقر قالیباف در نقد سخنان میرسلیم در حوزه مسائل اجتماعی گفت: مسئله حاشیه‌نشینی مسئله مهم و کلیدی است، امروز حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در شهرها داریم که بر اساس فرصت‌های نابرابر اجتماعی و بحران‌های اقتصادی به وجود آمده‌اند.

وی افزود: یک روش چاره‌اندیشی در دراز مدت است و البته باید در کوتاه مدت هم برنامه‌ریزی برای حل مشکل این قشر صورت گیرد.

قالیباف ادامه داد: در همه دنیا دولت‌ها از محرومان حمایت می‌کنند و بخشی از این محرومان، حاشیه‌نشینان هستند؛ دولت در کشور ما نیز در هفت سال گذشته تدبیری کرد در قالب پرداخت یارانه‌ها که این یارانه طی هفت سال گذشته پرداخت شد اما گلایه این قشر از جامعه، آنجاست که با گرانی‌های به وجود آمده در کشور، ارزش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است و چرا همپای تورم کشور، یارانه افزایش پیدا نمی‌کند؛ چرا یارانه‌ها بین همه مردم یکسان توزیع می‌شود؟

این کاندیدای ریاست جمهوری خطاب به میرسلیم گفت: جنابعالی برای یک اقدام کوتاه مدت برای محرومان چه اقدامی را انجام می‌دهید و برای دراز مدت که این مشکل ریشه‌کن می‌شود، چه اقدامی را انجام خواهید داد؟

قالیباف درپاسخ به سخنان رئیسی درخصوص عدالت اجتماعی گفت: عدالت اجتماعی از موضوعات مهم و اهداف انقلاب اسلامی بوده است، همه ما شاهدیم وقتی بحران های اقتصادی داریم تحق عدالت سخت است.

قالیباف اظهار داشت: روزی که ما کار در تهران را آغاز کردیم گفتیم که هدفمان این است که فاصله شمال و جنوب شهر را کم کنیم و با توجه به محرومان در بافت های فرسوده این اتفاق افتاد. اما در نابرابری های فرصت های اجتماعی مثل بیکاری و شغل که حق شهروندان است و باید به آن توجه شود. شما به طور مفصل صحبت کردید که در برنامه کاری ما نیز تصمیماتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ما در برنامه خود اشتغال حمایتی را انجام داده و به سمت اشتغال پایدار می رویم گفت: امروز شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر شده و فرصت های اجتماعی نابرابر شده است، بهره ای که آن چهار درصد خاص در جامعه می برند و ۹۶ درصد مردم نمی برند.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه همچنین برنامه ای بود، امروز که برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده از شما سوال می کنم که براساس ارزیابی شما در برنامه پنجم توسعه این امر چقدر محقق شده است؟

قالیباف در نقد سخنان هاشمی طبا گفت: در حوزه اجتماعی به این مسئله بر می گردیم که ۴ درصد مردم از همه چیز برخوردارند و ۹۶ درصد از هیچ چیزی برخودار نیستند این ۴ درصد با رانت برخوردار شده اند.

وی افزود: در مسئله مسکن در حال حاضر ۳ میلیون مسکن خالی است اینها کجاست و متعلق به چه کسانی است؟ متعلق به همان ۴ درصدی است که یک ویلا در شمال کشور و یک ویلا در شمال تهران دارند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: درباره بافت فرسوده برنامه این بود که دولت سالانه ۱۰ درصد از این بافت را احیا کند، اما نتوانست این کار را انجام دهد، ۵ تا۶ سال است که از این مسئله می گذرد و پیشرفت در این مسئله حدود ۷ تا ۸ درصد است البته در تهران که مسئولیت احیای بافت فرسوده با شهرداری است. بنا بر گزارش وزارت مسکن، ۳۴ درصد پیش رفتیم. دولت باید کمک می کرد که نکرد اما ما وظیفه خود را انجام دادیم.

قالیباف گفت: باید با این ۴ درصد برخورد شود، اجازه ندهید این رقم تکرار شود اما امروز هم تکرار می‌شود؛ در سال ۹۵ بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان وام دادیم. به چه کسانی پرداخت شد؟ چند هزار نفر وام گرفتند و چندصد هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؟

وی خاطرنشان کرد: اگر سیستم را اصلاح نکنیم موفق نخواهیم شد به مشکلات فائق آئیم.

آقای روحانی اجازه بدهید صحبت کنم

قالیباف در نقد سخنان روحانی گفت: مشکل جدی امروزما در بحث ازدواج، اشتغال است. شما در آغاز دوره در همان ابتدای مذاکرات به مردم قول دادید چهار میلیون شغل ایجاد کنید.

روحانی در پاسخ به این سخن قالیباف گفت: یک سایت گمنام حرفی می‌زند و یک سایت معروفی آن را نقد می‌کند و یک روزنامه هم آن را نقل می‌کند و شما هم می‌خواهید از آن نقل کنید؛ من هرگز به مردم قول ایجاد چهار میلیون شغل نداده‌ام.

قالیباف گفت: ما از سایت خود شما نقل می‌کنیم، تحمل کنید چند دقیقه اتفاقی نمی‌افتد، اجازه دهید صحبت کنم.

وی افزود: امید و نشاط مهم است، حتماً حقوق شهروندی مهم است، شبکه‌های اینترنتی هم لازمه امروز زندگی است اما واقعاً امروز افسردگی در کشور چقدر شده است؟ بنابر آمار دولت، شرایط غیرقابل قبول است.

قالیباف ادامه داد: نشاط مردم با زندگی خوش است، شما می‌گویید زندگی خوش هست و کسب و کار رونق دارد؛ مردم عزیز آیا شما حستان این است که کسب و کار رونق پیدا کرده است!؟ آیا در چند سال گذشته آمار بیکاری اضافه شده یا نه!

وی گفت: آقای روحانی اجازه حرف زدن نمی‌دهد و در حرف من می‌آید، اگر اینها را حل کردید، نشاط را آورده‌اید؛ اشکال اساسی ما سرمایه نیست، سرمایه در داخل و خارج هست، بلکه نوع مدیریت و اینکه اجازه حرف زدن نمی‌دهید، مشکل است.

آقای جهانگیری چند روز دیگر معلوم می شود رقیب روحانی هستید یا خیر؟

قالیباف در نقد دیدگاه های جهانگیری گفت: شما به اخلاق اشاره کردید و کاش اخلاق را رعایت می کردید این از پدیده های عجیب است که شما به عنوان معاون رئیس جمهور نامزد شدید البته این حق شماست می گویید ما با هم رقیبیم اما صداقت شما چند روز آینده معلوم می شود که هستید یا نه؟

وی افزود: صادقانه بگویید آمده اید که گزارش کار دولت را دهید پس حداقل اگر می خواهید گزارش کار دولت را بدهید گزار ش درست دهید.

قالیباف گفت: یک مطالعه اولیه نشان می دهد صدور پروانه ساخت و ساز در تهران مجانی است ما هیچ وقت اقتصادی نگاه نکرده ایم. در باره منطقه ۱۲ که شما رفتید بازدید، زمین آن متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است. شما فقط آنجا رفتاری تجاری کردید و بروید ببینید چه ساختید. خودتان توضیح دهید چه ساختید؟

وی ادامه داد: متعجب هستم از شما که حاضرید دستاویز سیاست دیگران شویم؛ اگر بحث می شود اختیار را به مردم دهیم خوب است بدانید یک دهه از ایجاد شورایاری ها توسط شهرداری تهران می گذرد اما دولت دو ماه پیش به ما ابلاغ کرد که حق واگذاری کار به مردم را ندارید.

قالیباف ادامه داد: مشکل دولت شما این است که می گویید نمی شود و از همان چهاردرصد دفاع می کنید. مردم قضاوت کنند که وقتی کسی می خواهد وام بگیرد هزار مسیر جلوی پای او می گذارند تا نتوانند وام بگیرند اما وام های بانکی به همان چهار درصد می رسد، این بی صداقتی است.

ریزگردها تا تهران رسیده اند

قالیباف در پاسخ به این سوال که چه راهکار و برنامه موثری در مقابله با چالش های زیست محیطی مصرف بی رویه آب و جنگل زدایی و پدیده ریزدگردها پیشنهاد می کنید گفت: بحث مربوط به بحران محیط زیست از مشکلات بزرگ کشور است، امروز مشکلات جدی اقتصادی تاثیر خود را در حوزه اجتماعی گذاشته و در حوزه محیط زیست نیز با مشکل ریزگردها است.

وی افزود: روندی که تا به امروز پیش رفته مطلوب نبوده و ریزگردها تا مرکز تهران هم پیش آمده است.

قالیباف ادامه داد: گفته می شود این مشکل از آن سوی مرزها است، این چه سهمی است که بخش قابل توجه این مشکل برای بی توجهی های داخل است در همین مشکل اخیر اهواز که مردم می گفتند، ریزمرگ مشکلات داخلی بود. وقتی درختکاری و ماچ کاری را رها می کنید طبیعی است که این مشکلات پیش می آید.

وی گفت: امروز از حقوق شهروندی حرف می زنید، اولین حق مردم هوا است ما با بی تدبیری هوا را از مردم گرفته ایم. در آلودگی هوای تهران گفتید این مشکل قابل حل است با دولت جلسه گذاشتید طرح دادیم و دولت قبول کرد اما گفتند خودمان اجرا می کنیم. آقای جهانگیری توضیح دهند چه کردند ماشین هایی که ۳۰ سال در جاده بود دوباره وارد شهر کردند؟

این نامزد انتخابات تصریح کرد: مشکل محیط زیست مثل بحران اجتماعی و اقتصادی حل نشده است و این دولت می گوید برای فلان طرح پول نداریم اما برای فلان طرح روش نیست یا می گوید نمی توانیم؛ ما می توانیم ظرفیت ها مشخص است نگویید این حرف شعاری است.

وی خاطرنشان کرد: شما می گویید آی تی را اجرا کردیم چرا به این کسانی که از حوزه آی تی بهره مند نیستند فرق قائل نیستید.

آقای روحانی و جهانگیری از اتاق تان بیرون بیائید

قالیباف در سخنان پایانی خود گفت: اینکه می‌گویند شما دولت چهار درصدی‌ها هستید به همین خاطر است که هیچ‌وقت بین مردم نیستید، امروز شهرداری از زباله، برق تولید می‌کند و مابقی آن در قالب کمپوست برای کشاورزی استفاده می‌شود. از اتاق‌هایتان بیرون بیایید و این مسئله را ببینید. این دوستان شما بودند که زباله را از روی زمین جمع می‌کردند و نمی‌دانستند که امروز می‌شود آن را مکانیزه کرد.

وی افزود: شما پول حمل و نقل را نه به تهران و نه به هیچ شهر دیگری نداده‌اید، اما ۷۰ کیلومتر مترو را تحویل گرفتیم و امروز به ۲۳۰ کیلومتر رسیده‌ایم. بیش از ۲۰ هزار هکتار جنگل‌کاری در اطراف تهران کرده‌اید و امروز به ۳۹ هزار هکتار در اطراف تهران رسیده‌ایم.

این کاندیدای انتخابات ادامه داد: اگر بلندمرتبه‌سازی را می‌گویید، باید بگویم این جز قانون دولت چهار درصدی‌ها است. در بحث مهاجرت حداکثر ۲۴ درصد مردم به دشت تهران آمده‌اند. شما بحث از صداقت و اخلاق می‌کنید؛ همه دیدند که شما قول تحول اقتصادی ۱۰۰ روزه را دادید، چون خودتان گفتید، من می‌گویم که اینها عقل ندارند؛ شما صداقت ندارید.

قالیباف گفت: کشور امروز در دست چهار درصد دلال و زالوصفت است؛ همان فردی که امروز در زندان است، بگویید چه کسی به او لوح تقدیر داد؟ شما از او تقدیر کردید؛ من متأسفم.

وی ادامه داد: مهمترین کار دولت قبل این بود که به روستاها می‌رفت، شما کی به روستاها رفتید و به مردم سر زده‌اید؛ جز اینکه در دو جلسه در یک استان شرکت می‌کنید و برمی‌گردید. امروز مردم می‌دانند این کشور ظرفیت دارد. آقای جهانگیری شما آمده‌اید کمک حال آقای روحانی و اعداد و رقم‌ها را می‌گویید. دقت کنید که ارز کشور می تواند به دو برابر تبدیل شود. البته نه با روش رانتی که شما پیش می‌گیرید.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: در تهران بلندمرتبه‌سازی است، اما مشکل اراک، کرج و اهواز چیست؛ مدیریت شما سنتی است، این اعتقاد همه جامعه است.

قالیباف خاطرنشان کرد: شما اعتقاد واگذاری به مردم را ندارید، چه کسی شورایاری‌ها را منحل کرد؟

وی یادآور شد: مردم عزیز ایران، یکی از برنامه‌های من واگذاری تصدی‌گری به استان‌هاست.

قالیباف در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه جمعیت جوان یکی از مؤلفه‌های اقتدار یک حکومت است، مهمترین طرح و برنامه شما در جهت افزایش نرخ جمعیت چیست؟ گفت: قبل از پاسخ به این سؤال باید بگویم که در بخش قبلی سخنانمان، آقای روحانی گفتند برخی نکاتی که من عرض کردم دروغ است. متأسفانه ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که به دوربین نگاه می‌کنند، چیزی می‌گویند اما بعد حرف دیگری می‌زنند. شما قول دادید چهار میلیون شغل ایجاد کنید و تحول ۱۰۰ روزه در اقتصاد به وجود بیاورید؛ اما می‌گویید من این مسئله را از سایت‌های دروغگو و گمنام و غیرمجاز گرفته‌ام.

وی در حالی که تصویر پرینت گرفته شده از سخنان حسن روحانی از سایت ریاست جمهوری را در مقابل دوربین گرفت، گفت: من تصویر و صوت این اظهارات آقای روحانی را آورده‌ام که در تبلیغات انتخاباتی ۹۲ این وعده‌ها را دادند؛ گفتم صوت این اظهارات هم پخش شود اما به من اجازه ندادند.

قالیباف گفت: این کار خوبی نیست، تهمت زدن خوب نیست.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: موضوع جوانان مهمترین موضوعی است که باید به آن پرداخته شود؛ بزرگترین فرصت ما، نیروهای جوان هستند که به خاطر همان چهار درصد و رانت‌خواران، نتیجه این شده که از این جوانان استفاده نشده است.

وی تصریح کرد: اگر همین‌گونه پیش رویم، در سال ۱۴۰۰ بخشی از جامعه ما پیر خواهد شد، بنابراین باید نرخ رشد جمعیت را متعادل کنیم.