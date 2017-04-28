به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مناظره نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه- هشتم اردیبهشت ماه- با حضور ۶ نامزد برگزار شد.

این مناظره که با محور موضوعات فرهنگی- اجتماعی و به صورت پرسش و پاسخ از نامزدهای انتخاباتی از شبکه یک سیما پخش شد، در رسانه های مختلف جهان بازتاب گسترده ای یافت.

خبرگزاری رویترز در خبری با عنوان «جناح راست بر سر بحث اقتصادی به روحانی تاخت»، به بیان اتهامی پرداخت که نامزدهای محافظه کار جناح راست ایران در نخستین مناظره انتخاباتی علیه «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران مطرح کردند و او را به شکست در بهبود شرایط اقتصادی کشور حتی پس از گرم شدن تدریجی روابط تهران با غرب متهم نمودند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارش خود پیرامون نخستین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران، با تمرکز بر اظهارات «محمد باقر قالیباف» شهردار تهران و یکی از شش نامزد تأیید صلاحیت شده، از اتهاماتی سخن به میان آورد که از سوی قالیباف علیه رئیس جمهور وقت ایران مطرح شد.

در این گزارش آمده است: «محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه دولت حسن روحانی را به عدم رعایت امانت، سوء مدیریت و حمایت از اقویاء به هزینه ضعفاء متهم نمود.. در این مناظره قالیباف با انتقاد از دولت روحانی گفت که مشکلات اجتماعی و زیست محیطی به دلیل مدیریت ضعیف دولت روحانی همچنان لاینحل باقی مانده اند».

وبگاه خبری «مجله ۹۲۷+» نیز در گزارش خود پیروزی مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را یک پیروزی دشوار خواند.

فاکس نیوز نیز در روایت خود از مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری ایران نوشت: در مناظره سه ساعته امروز، قالیباف از دولت روحانی انتقاد کرد و گفت مشکلات اجتماعی و زیست محیطی به خاطر مدیریت ضعیت او حل نشده است.

میدل ایست مانیتور نیز در این خصوص آورد: در مناظره تلویزیونی، همه نامزدها، عملکرد دولت روحانی در زمینه اقتصاد را به چالش کشیدند، غیر از جهانگیری که از عملکرد دولت دفاع کرده و پیش بینی می شود به نفع روحانی کنار برود.