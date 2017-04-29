به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در حالی امروز میهمان تیم پدیده مشهد هستند که در صورت پیروزی در این بازی و امتیاز از دست دادن تراکتورسازی در اصفهان، این تیم به فاصله یک هفته مانده به پایان رقابت‌ها بار دیگر به رده دوم جدول باز می‌گردد. استقلال در حالی امروز با پدیده دیدار می‌کند که همه آمارهای مربوط به این بازی به سود آبی‌پوشان است.

* استقلال شکست ناپذیر مقابل پدیده

بعد از صعود تیم پدیده به لیگ برتر، این تیم تاکنون ۵ بار با استقلال دیدار داشته که هر چهار دیدار دو تیم در لیگ‌های چهاردهم و پانزدهم با نتیجه مساوی به پایان رسیده و تنها دیدار دو تیم در لیگ شانزدهم با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافته و آبی پوشان تاکنون هیچ شکستی را مقابل تیم پدیده تجربه نکرده‌اند.

* مهاجری بدون پیروزی مقابل استقلال

رضا مهاجری به عنوان سرمربی تاکنون سه بار با استقلال دیدار داشته است که این مربی تاکنون طعم پیروزی بر آبی‌پوشان را نچشیده است. مهاجری در سه دیدار گذشته‌اش دو بار با استقلال مساوی کرده و یکبار نیز شکست خورده است.

* منصوریان صد در صد برنده مقابل پدیده

علیرضا منصوریان به عنوان مربی با دو تیم نفت و استقلال در مجموع ۵ بار با تیم پدیده دیدار داشته و عجیب این که در هر پنج بازی گذشته، تیم هایی که منصوریان هدایت آن را بر عهده داشته مقابل تیم پدیده به پیروزی رسیده‌اند تا سرمربی کنونی آبی‌ها آمار صد در صد پیروزی مقابل این تیم را داشته باشد.

منصوریان ۴ بار با تیم نفت به مصاف تیم پدیده رفته و در هر ۴ دیدار پدیده را شکست داده و با استقلال نیز یکبار با پدیده دیدار داشته که در این یک دیدار هم پیروزی به تیم منصوریان رسیده است.

* پیروزی صددرصدی منصوریان مقابل مهاجری

از استقلال و پدیده هم که بگذریم، این دیدار را می‌توان تقابل دو سرمربی جوان لیگ برتر هم دانست. رضا مهاجری و علیرضا منصوریان که از مربیان جوان شاغل در لیگ برتر هستند. این دو مربی تاکنون سه بار مقابل هم بازی کرده‌اند که در هر سه دیدار گذشته منصوریان موفق به شکست دادن رضا مهاجری شده است. منصوریان دو بار با نفت و یکبار با استقلال موفق شده تیم تحت رهبری مهاجری را با شکست مواجه کند.

* ابومسلم، تنها تیم مشهدی که موفق به شکست دادن استقلال شد

​استقلال در تاریخ حضور خود در لیگ برتر با چهار تیم پدیده، سیاه جامگان، ابومسلم و پدیده مصاف داشته که از این چهار تیم، تنها تیم ابومسلم موفق به شکست دادن استقلال شده است. سه تیم دیگر مشهدی هرگز موفق نشده‌اند آبی پوشان تهران را شکست دهند.