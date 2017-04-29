جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اعتصاب سه روزه بازیکنان این تیم به خاطر مشکلات مالی پرداخت و تاکید کرد که بازیکنان باید بدانند همه چیز پول نیست. وی که همواره از «فرهنگ» به عنوان یکی از راه های حل مشکلات یاد می کند، اینبار هم به این موضوع اشاره کرد و یادآور شد که بازیکنان نیاز به کسی دارند که با آنها صحبت کند.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس همچنین به صحبتهای معاون وزیر ورزش درباره نقش هیات مدیره باشگاه واکنش نشان داد و گفت که از تغییرات احتمالی بی خبر است. مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با جعفر کاشانی در زیر می آید:

* خبرگزاری مهر - آقای کاشانی! نظرتان درباره اعتصاب بازیکنان پرسپولیس که سه روز ادامه داشت چیست؟

- جعفر کاشانی: اینها سوء تفاهم هایی بیش نیست و حل می شود. افق باشگاه وسیعتر از این حرفهاست!

* شما همواره روی واژه باشگاه تاکید دارید در حالی که این اتفاقات در یک باشگاه نباید رخ بدهد.

- ان شاءالله باشگاه باید در آینده با فرهنگ خودش زیرساختهایش را شکل بدهد. بازیکنان باید بدانند پیراهن چه تیمی را به تن کرده اند. باید با آنها کار فرهنگی صورت بگیرد. این بچه ها باید بدانند در این مقطع زمانی از زندگی باید سرمایه پرباری برای آینده فراهم کنند که آن رفتار و گفتار و کردارشان است که در تیم فوتبال متجلی می شود. باید بیشتر با این بچه ها کار شود. هم باشگاه تعهداتی دارد و هم بازیکنان. این تعهدات همیشه باید انجام شود ولی نباید یک آدم حرمت خودش را که در یک خانواده است را به یک (این جمله ناتمام می ماند) نمی دانم چه بگویم. در هر صورت اینها بچه های خوبی هستند و امیدوارم بیشتر به آینده خود فکر کنند.

* به عنوان یکی از پیشکسوتان باشگاه و فردی که سالیان سال در پرسپولیس زحمت کشیده اید، آیا کار بازیکنان را تایید می کنید؟

- نه، نه. پس حرفهای من به چه بر می گردد؟ بنده دارم نصیحت می کنم. می گویم بازیکنان باید در این مقطع با عملکرد و کردارشان سرمایه فردای خود را فراهم کنند چون عمر فوتبال خیلی کوتاه است ولی عملکردشان در تاریخ ثبت می شود و همیشه با خودشان هست. امیدوارم باشگاهی داشته باشیم که در آن مَنیت نباشد. هرکسی در جایگاه خودش بخصوص از وجاهت پیشکسوتان (سه بار تکرار می کند) و هوادارانش برای پویایی فرهنگ باشگاه استفاده شود.

* آقای طاهری روز گذشته به محل تمرین رفت تا با بازیکنان صحبت کند ولی اعتصاب باقی ماند. سرپرست باشگاه هم از این اقدام ناراحت و معتقد بود دل هواداران شکسته است.

- من کاری به گفته ها ندارم. شما از من سئوال می کنید. باشگاه پرسپولیس را ما با یک فرهنگ غنی درست کردیم. اینها جوان هستند و باید به آنها گفت پیراهن چه تیمی را به تن دارند. این بچه ها باید با بالابردن سطح فرهنگشان بدانند یک مقطع کوتاه فوتبال بازی خواهند کرد ولی باید بیشترین استفاده را از این زمان کوتاه برای آینده خود ببرند یعنی به تحصیلات ادامه بدهند و رفتار و گفتارشان طوری باشد که مورد تایید جامعه قرار بگیرد. پرسپولیس تیم بزرگی است آقا. این حرفها را چه کسی تا به حال زده است؟

مسئولان باید بدانند ورزش دیگر فقط تفریح نیست و عامل بسیار مهمی است که در تمام زمینه ها می تواند نقش مهمی داشته باشد به شرطی که از وجاهت پیشکسوتان و هوادارانش استفاده شود. امیدوارم این صحبتهای من در بخش خصوصی شکل بگیرد. باید منیت ها را کنار بگذاریم و از وجود همه استفاده کنیم بخصوص پیشکسوتان و هواداران. وقتی یک بچه از هفت هشت سالگی در باشگاه پرسپولیس بزرگ شود، می داند چه فرهنگی دارد.

* شما همواره روی فرهنگ تاکید دارید و می گویید باید با بازیکنان صحبت شود ولی چرا اتفاقی نمی افتد؟

- باید زمینه برای حضور پیشکسوتان در کنار تیم فراهم شود؛ پیشکسوتانی که وجاهت اجتماعی دارند و از بضاعت علمی روز دنیا برخوردارند و سعه صدر دارند. این بازیکنان جوان هستند و دارند به آینده خود فکر می کنند. یک فوتبالیست باید بداند که اگر مچ پایش بپیچد ممکن است فوتبالش تمام شود پس سعی کند در این مدت هم حق و حقوقش را در چارچوب مقررات بگیرد و هم با رفتار خوبش آینده اش را در جامعه تثبیت کند.

* بازیکنان حتما به آینده خود فکر می کنند که دست به اعتصاب می زنند. آنها نمی خواهند در آینده از نظر مالی دچار مشکل شوند.

- آیا به نظر شما آینده به این دو روز فوتبال است؟ خیر. آینده به عملکرد یک نفر در تمام زمینه ها مربوط می شود؛ به حفظ پرستیژ باشگاه و رعایت شئونات. این بچه ها باید درس زندگی بگیرند؛ آن وقت به ثروت می رسند چون جامعه به پای آنها ثروت می ریزد. وقتی عملکرد یک نفر همراه با پاکی و صداقت باشد جامعه آنها را می برد. تمام درها در آینده روی این افراد باز است. تمام ارگانها از آنها استقبال می کنند. مگر ما نیستیم. این بزرگترین ثروتی است که یک ورزشکار می تواند در عمر کوتاه ورزشی خود به دست بیاورد. هرجا برود تمام درها روی او باز است و مردم و مسئولان با خوشرویی برخورد می کنند. همه چیز که پول نیست. این بچه ها این را نمی دانند چون فرهنگ نظام اجتماعی ما به هم خورده است. باشگاه باید با بازیکنان کار فرهنگی کند و از پیشکسوتان در زمینه پویایی فرهنگ بیشتر استفاده کند.

* شما خودتان یکی از پیشکسوتان باشگاه در عرصه مدیریتی هستید. چرا زمینه این کار را فراهم نمی کنید که دیگر پیشکسوتان هم کنار تیم بیایند و از آنها استفاده شود؟

- ان شاءالله می شود. باید اول زمینه باروری دانه فراهم شود بعد دانه را پاشید. کم کم این اتفاق می افتد.

* با تمام این مسائل، آیا فکر می کنید مشکل اعتصاب و مسائل مالی حل شود؟

- بله اینها مشکلی نیست. این بچه ها را باید هدایت و ارشاد کرد و گفت که فقط عنوان قهرمانی به شما شخصیت نمی دهد. الان شما قهرمان شدید؛ فردا توقع مردم از شما بیشتر می شود. سال آینده علاوه بر اینکه قهرمان می شوید باید از نظر اخلاقی هم در جامعه قهرمان باشید. باید با بچه ها صحبت کرد تا هدایت شوند. اینها هر کدام با فرهنگهای مختلفی به باشگاه آمده اند. ان شاءالله موفق باشند.

* روز گذشته آقای داورزنی معاون وزیر ورزش در صحبتهایشان انتقاد غیرمستقیم از هیات مدیره استقلال و پرسپولیس دارند که شائبه ایجاد تغییرات را مطرح کرده است.

- نمی دانم. بنده اطلاعی ندارم. ان شاءالله هرچه خیر است همان شود.

* آیا در باشگاه پرسپولیس درباره تغییرات صحبتی نشده است؟

- نمی دانم. اطلاعی ندارم. هر مقطعی آدمهای خاص خودش را می طلبد. اگر یک تیم باشگاه شود، آدمهای خاص خودش را در تمام زمینه ها می طلبد. امیدوارم این عمل مثبت و پلکانی رو به رشد باشد.در این دو سال خیلی زحمت کشیده شد. طاهری مصوبات هیات مدیره را خوب انجام داد. امیدوارم شرایط برای ادامه کار فراهم باشد.

* قبول دارید معمولا تغییرات بخصوص بعد از قهرمانی یک تیم تاثیرات منفی بر جای می گذارد؟

- امیدوارم به دور از منیت و به خاطر حفظ منافع مملکت و خواسته های جامعه، مدیریت باشگاه که در انسجام بوده است ادامه پیدا کند.