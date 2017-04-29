به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در حاشیه بازدید از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با اشاره به مصوبه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخصیص ۲ درصد سود حاصل از تراکنش ها به خزانه کشور برای تقویت زیر ساخت ها در پلیس فتا گفت: پلیس فتا نقش مهمی در سلامت عملیات بانکی دارد که این بسیار ارزشمند است، بر همین اساس تخصیص 2 درصد از سود بانک ها از محل تراکنش ها مورد بررسی قرار گرفت که بانک مرکزی نسبت به این موضوع نگاهی مثبت داشته و دارد.

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس یک قانون است و بر همه واجب است که در مورد تحقق آن فعالیت داشته باشند از عدم اجرایی شدن این بودجه تا کنون خبر داد و گفت: نظام بانکی با مشکل اساسی نبود درآمد رو به رو است و ما باید برای رفع این معضل به دنبال راهکار باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نظام بانکی از محل سپرده های مردم سرمایه گذاری بزرگی در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک انجام داده، بنابراین طبیعی است استفاده کنندگان از این خدمات می بایست هزینه آن را نیز پرداخت کنند در حالی که این خدمات شامل هزینه سنگین نگهداری است.

سیف تاکید کرد: در صورتی که سیستم را درست طراحی کنیم، سرمایه تصویب شده برای پلیس فتا عملیاتی می شود؛ در شرایط حاضر ما به بانک ها توصیه های لازم را در جهت تحقق این قانون داشته ایم و آنها را تشویق می کنیم تا هرچه سریعتر در این زمینه وارد شوند.

ضرورت تقویت همکاری نظام بانکی و پلیس فتا

وی با بیان اینکه هدف ما تامین مالی پلیس فتا نیست، اظهار داشت: به دنبال همکاری بین نظام بانکی و پلیس فتا هستیم تا در سایه این همکاری هم افزایی ایجاد شود تا بتوانیم اشراف کامل تری نسبت به مسائل مربوط به بانکداری الکترونیک، امنیت اطلاعات و عملیات داشته باشیم.

ولی الله سیف با بیان اینکه حرکت ایجاد شده زمینه ساز نتایج مثبت باشد، خاطر نشان کرد: امیدوارم با توجه به تعاملات صورت گرفته با پلیس فتا، هسته های همکاری ایجاد شود تا بتوانیم فضا را بهتر و در شرایط مناسب تری قرار دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دو درصد قانونی تعیین شده برای تقویت زیر ساخت های پلیس فتا باید محفوظ بماند،گفت: در دنیا هر کس که از خدمات الکترونیک بانک استفاده می کند هزینه آن را پرداخت می نماید چرا که پرداخت این هزینه ها باعث افزایش طول عمر سیستم شده و سرعت مستهلک شدن آن را کاهش می دهد؛ باید به سمت منطقی کردن این نوع سرمایه گذاری برویم نه اینکه با رایگان کردن و استفاده افراطی از آن، استهلاک سیستم را افزایش دهیم ما با همکاری پلیس فتا و نظام بانکی می توانیم به روندی مناسب دست یابیم.

پیشرفت های پلیس فتا در زمینه افزایش امنیت در انجام عملیات بانکی

رئیس کل بانک مرکزی به پیشرفت های پلیس فتا در زمینه افزایش امنیت در انجام عملیات بانکی اشاره کرد و از آمادگی این بانک جهت افزایش همکاری ها با این پلیس خبرداد و تصریح کرد: ما سیستم بانکی و ساختار پلیس فتا را دو سازمان جدا از هم نمی دانیم بلکه با امکاناتی که در بانک مرکزی وجود دارد، می توان بسترهای لازم را جهت افزایش صحت عملیات در نظام بانکی و جلوگیری از سوء جریانات ایجاد کرد.

سیف گفت: بانک مرکزی، پلیس فتا و مرکز اطلاعات مالی که در وزارت اقتصاد و دارایی است می توانند سرویس دهی مناسبی به یکدیگر داشته باشند و هم افزایی مناسبی بین آنها به وجود آید.

برخورداری از ابزار شناسایی جرم پلیس فتا

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی از زیرساخت لازم برای شناسایی جرم برخوردار نیست، گفت: نظام بانکی طبیعتا امکانات پلیس فتا را در تشخیص جرم ندارد لذا امکانات این پلیس می تواند کمک کند که بعضی از اطلاعات سریعتر به دست ما برسد، در صورت رسیدن اطلاعات در مورد وقوع جرم بانک مرکزی به سرعت عکس العمل نشان می دهد.