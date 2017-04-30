حمید امامی کارگردان نمایش «مغولستان خارجی» از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران که در بخش صحنه ای بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران حضور دارد درباره شکل گیری و موضوع این اثر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «مغولستان خارجی» بر اساس سه داستان «خانه پدری» اثر چارلز بوکوفسکی، «گفتگوی مرلین منسون با آیدا تجویدی آخرین نسل بازمانده دختران شهرزاد قصه گو» و «زد و خورد» نوشته حامد شاملو شکل گرفته است. من این ۳ داستان را با هم مرتبط کرده و نمایش «مغولستان خارجی» را در سه اپیزود به صحنه می برم.

وی ادامه داد: اپیزود اول و دوم نمایش «مغولستان خارجی» با استفاده از شیوه نقالی اجرا می شود و اپیزود دوم این نمایش نیز تئاتر مستند است. هر کدام از اپیزودهای اول و سوم دارای یک بازیگر مرد است و در اپیزود دوم نیز ۶ بازیگر زن به ایفای نقش می پردازند.

امامی با اشاره به اینکه سومین دوره حضورش در جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران است، درباره اینکه این جشنواره تضمینی برای اجرای عمومی آثار تئاتر دانشگاهی است یا نه، یادآور شد: در دوره نوزدهم جشنواره که سال گذشته برگزار شد، ما با کار «بهار نارنج» در جشنواره حضور داشتیم که از آثار برگزیده این رویداد شد. در مراسم اختتامیه جشنواره مدیران تئاتری روی صحنه اعلام کردند که حمایت ۱۰۰ میلیون تومانی از آثار خواهند داشت و مدیر تالار مولوی هم گفت که به برگزیدگان جشنواره اجرای عمومی می دهد.

وی افزود: یک ماه بعد از مراسم اختتامیه به تالار مولوی مراجعه کردیم که به ما گفته شد کار کیفیت لازم را ندارد و تالار مولوی به ما اجرا نمی دهد. در نتیجه نمایش «بهار نارنج» هنوز اجرای عمومی نشده است.

این هنرمند جوان عرصه تئاتر تصریح کرد: به هیچ وجه از جشنواره تئاتر دانشگاهی انتظار حمایت از اجرای عمومی را ندارم زیرا تنها در روز اختتامیه مدیران قول هایی را می دهند ولی بعد از پایان جشنواره همه قول هایی که داده شده، فراموش می شود.

امامی درباره تأثیر فشردگی زمانی برگزاری جشنواره بیستم تئاتر دانشگاهی در روند تولید آثار، اظهار کرد: برای من این فشردگی تأثیرگذار نبود و تا به امروز هیچ تفاوتی را بین جشنواره امسال و سال گذشته احساس نکردم. تنها تفاوتی که در این دوره وجود دارد این است که با وجود اینکه تنها یک هفته به برگزاری جشنواره مانده، هنوز کمک هزینه به ما پرداخت نشده است در صورتیکه ما برای آماده کردن نمایش مان نیاز به بودجه داریم.

کارگردان نمایش «مغولستان خارجی» درباره زمان و مکان اجرای این نمایش نیز گفت: ما روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه یعنی روز اول جشنواره، در تالار مولوی کوچک «مغولستان خارجی» را اجرا می کنیم.

بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با دبیری مهدی گمار از ۱۵ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.