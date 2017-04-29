ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۷ مرکز مخابراتی مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مخابرات منطقه تهران از فردا عملیات کابل برگردان را با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی الغدیر، شهید نصرالهی، شهدای چیتگر، دکتر حسابی، شهید کاظمیان، شهید بخششی و آلارد آغاز می کند.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های ۳۳۶۸ الی ۳۳۷۳، ۳۳۰۰ الی ۳۳۰۴، ۳۳۴۳، ۳۶۶۲ در محدوده خیابانهای خاوران، طیب، شهید نظامی، ۱۷ شهریور و در مرکز مخابرات شهید نصرالهی با پیش شماره های ۸۸۲۴ الی ۸۸۲۸، ۸۶۰۱، ۸۸۴۸ در محدوده خیابانهای جلال آل احمد، کاروان، پاتریس لومومبا و بزرگراه چمران به مدت ۳ روز با اختلال همراه خواهد بود.

در همین حال با اجرای عملیات کابل برگردان در مرکز مخابرات شهدای چیتگر، ارتباط مشترکان با پیش شماره های ۴۴۱۸، ۴۴۱۹، ۴۴۷۸، ۴۴۷۹ در محدوده جاده مخصوص کرج، چهارراه ایران خودرو، چیتگر جنوبی،گلستان هشتم و بلوار ایران خودرو به مدت ۷۲ ساعت اختلال خواهد داشت.

ارتباط مشترکان مرکز مخابرات دکتر حسابی ( مارلیک) نیز با پیش شماره های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۳۹۶۱ در محدوده این مرکز و در پی عملیات کابل برگردان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین مرکز مخابرات شهید کاظمیان و شهید بخششی از ساعت ۲ بامداد روز ۱۰ اردیبهشت به مدت ۴ ساعت و در مرکز مخابرات آلارد از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.