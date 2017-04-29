دانشگاه مذاهب اسلامی یک استراتژی، عقیده و حرکت جریان ساز است

به گزارش روابط عمومی، حجت الاسلام محمد حسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در جمع فرهنگیان، مدیران مدارس، معاونین و مربیان پروشی استان کردستان در سالن اجتماعات کانون فرهنگی، تربیتی شهید مطهری سنندج طی سخنانی با اشاره به رسالت های مجمع تقریب در جهت وحدت امت اسلامی به معرفی دانشگاه و برنامه های جدید در مسیر تحول و توسعه آن پرداخت.

مختاری در ابتدای سخنان خود با بیان این مطلب که سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به آموزه های وحیانی قرآن کریم است، گفت: عامل بدبختی و مشکلات ما نیز دوری از این آموزه‌های وحیانی و سعادت بخش است زیرا کلید همه مشکلات بشر در قرآن کریم است. بنابراین اگر قرآن ملاک تربیت نسل جوان باشد سعادتمند می شوند چرا که قرآن می‌تواند نیاز انسان را در همه زمینه ها برآورده کند.

وی افزود: امروز فرهنگ غرب گمشده‌هایی دارد که به اذعان خودشان آن گمشده ها را در اسلام و قرآن می‌یابند چون اسلام به دنیا و آخرت در یک سطح بها می‌دهد، اما امروز همین غربی ها متاسفانه ما را درگیر دعواهای مذهبی کرده اند در حالی که بین خودشان این تفرق و تشتت را حل کرده اند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی بیان داشت: این درحالی است که اختلافاتی که بین فرق آنها وجود دارد در میان مذاهب اسلامیِ ما نیست. اما دشمن مسائل جزئی ما را بزرگ کرده و ما را به جان هم انداخته است. لذا باید ببینیم اگر پیامبر خدا(ص) امروز در مدینه بودند تحمل این همه خونریزی و کشتار را داشتند که یک عده با تکفیر دیگر مذاهب به دنبال تأمین منافع دشمنان هستند؟!

دانشگاه مذاهب اسلامی پشتوانه فکری و نظری برای نظام و مجمع تقریب است

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ایران با همین دغدغه یعنی "تقریب مذاهب حول مشترکات" شکل گرفت، اظهار کرد: این مجمع تمام تلاش خود را در جهت حل مشکلات جهان اسلام و نهادینه کردن فرهنگ تقریب انجام داد و دانشگاه مذاهب اسلامی به دنبال آن با رهنمود مقام معظم رهبری تشکیل شد که به عنوان پشتوانه فکری و نظری برای نظام و مجمع تقریب است و عمیقاً به گفتگو اعتقاد دارد.

وی گفت: دانشگاه مذاهب اسلامی یک استراتژی و عقیده است زیرا اصل اسلام و پیام نبی مکرم اسلام(ص) فقط با تقریب امکان پذیر است و امروز با تلاش‌هایی که صورت گرفته تقریب یک راهبرد، استراتژی و یک حرکت جریان ساز در دنیاست.

درخواست‌هایی برای تاسیس دانشگاه در کشورهای مختلف به دست ما رسیده است

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: از آنجایی که دانشگاه مذاهب اسلامی نماد عملی، علمی، عینی و صادقانه تقریب است لذا درخواست‌هایی برای تاسیس این دانشگاه در کشورهای مختلف به دست ما رسیده است و ما به فکر راه اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه هستیم تا بتوانیم با مجموعه ای همچون الأزهر مصر برابری کنیم.

دانشگاه مذاهب اسلامی می تواند محتوای مورد نیاز علوم انسانی اسلامی را تولید کند

مختاری تاکید کرد: ما معتقدیم دانشگاه مذاهب اسلامی با بهرمندی از استادان برجسته و متخصصان و علمای مذاهب مختلف می‌تواند روی محتوای درسی و علوم انسانی اسلامی از منظر مذاهب اسلامی کار کند و محتوای مورد نیاز را تولید و تدوین نماید.

راه اندازی رشته‌های«هنر اسلامی» و «عرفان اسلامی» برای واحد کردستان دانشگاه از مصوبات هیئت امنا در این استان

وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی در واحد کردستان دانشگاه، گفت: اعضای محترم هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی به ریاست آیت الله اراکی به استان کردستان سفر کردند و در شعبه سنندج دانشگاه تصمیمات خوبی اتخاذ گردید که از جمله آنها تصویب راه اندازی رشته‌های «هنر اسلامی» و «عرفان اسلامی» برای واحد کردستان دانشگاه بود، زیرا زیرساخت استان کردستان هنر، فرهنگ و تفکر است و هنر می‌تواند برای جذب جوانان به سمت آموزه‌های اسلامی موثر باشد.

انتظار داریم معلمان، نسل جوان را به سمت دانشگاه مذاهب اسلامی سوق دهند

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در پایان خطاب به مربیان، معلمان و مدیران آموزش و پرورش در مدارس و موسسات آموزشی بیان داشت: از شما انتظار داریم نسل جوان را به سمت دانشگاه مذاهب اسلامی سوق دهید تا از فرصت و ظرفیت علمی و آموزشی این دانشگاه که از استادان مذاهب مختلف اسلامی بهره مند است، استفاده کنند و ما معتقدیم دانشگاه مذاهب اسلامی می‌تواند امنیت و آرامش را برای جامعه ارمغان بیاورد.