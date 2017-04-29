به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران این موضوع را پیش از ظهر امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه در جریان نشست خبری این رویداد که در محل مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی برگزار شد، اعلام کرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در این رابطه گفت: تا این لحظه هیچ فهرستی از کتابهایی که عرضه آنها در نمایشگاه کتاب نباید انجام شود، به ما نرسیده است. ما بر نکتهای که سالهای قبل هم تأکید کردهایم، اصرار داریم و الان هم میگوییم که مجموعه برگزارکننده نمایشگاه کتاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنف نشر است و آنها متولی نمایشگاه هستند.
رئیس سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران افزود: طبیعتاً هر مسئلهای در این خصوص و هرگونه حضور سایر نهادها در این رابطه باید با هماهنگی این نهادهای متولی باشد و حضورهای بیاطلاع، سرزده و غیرمتوقع، همانگونه که در سالهای قبل هم مطرح شده بود، مورد انتظار ما نیست و توقع نداریم این اتفاق بیفتد.
صالحی ابراز امیدواری کرد: وزارت ارشاد و صنف نشر به عنوان متولیان برگزاری نمایشگاه به خوبی از حقوق ناشران در نمایشگاه سیام صیانت کنند.
همچنین مهدی اسماعیلیراد معاون اجرایی سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر که شنیده شده است با توجه به حضور استانبول به عنوان شهر میهمان ویژه در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، شاهد حضور «اورهان پاموک» نویسنده استانبولی برنده جایزه ادبی نوبل به نمایشگاه خواهد آمد و آیا این مسئله صحت دارد یا خیر؟ گفت: خیر، آقای پاموک در فهرست چهار نویسنده استانبولی میهمان نمایشگاه کتاب قرار ندارد، ضمن اینکه حضور آقای «اسکندر پالا» دیگر نویسنده اهل استانبول به دلیل مشکلاتی که برای ایشان به وجود آمده است، منتفی است.
گزارش کامل نشست خبری نمایشگاه کتاب متعاقباً ارسال میشود.
نظر شما