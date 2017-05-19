مربیگری در پایه فقط آموزش بغل پا نیست/باید روش زندگی را آموزش داد

پایان رافت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط تیم های پایه، گفت: شرایط چندان تعریفی نیست و کسی اهمیت زیادی برای پایه ها قائل نیست. باشگاه ها منتظر هستند بازیکنی جای دیگر ساخته شود و بروند آنرا بیاورند و استفاده کنند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته بهترین مربیان و امکانات را برای تیم های پایه می گذارند. از جنوبی ترین تا شمالی ترین نقطه از نظر استعداد غنی هستیم اما متاسفانه پرورش کننده خوب نداریم و باید روی این مساله کار کنیم.

مربی پیشین تیم های پایه پرسپولیس خاطرنشان کرد: موضوع در فوتبال پایه تنها بحث آموزش شوت زدن و بغل پا نیست بلکه به بازیکن باید روش راه رفتن و خیلی از مسائل دیگر را یاد داد. چند سال پیش در تیم ملی نونهالان دو بازیکن با هم همبازی بودند. یکی از آنها در حال حاضر یکی از بهترین بازیکنان لیگ ایران است و دیگری با وجود اینکه استعداد خیلی خوبی داشت، اما از پرورش دهنده خوبی برخوردار نبود، با وجود اینکه چند سالی هم در سطح اول فوتبال بازی کرد اما فوتبالش در همین سنین جوانی رو به پایان است.

وی خاطر نشان کرد: در برخی باشگاه ها به خاطر اینکه مدیریت مقطعی است چندان به تیم های پایه اهمیت نمی دهند و آینده نگری نمی کنند. خیلی با استاندارد ها فاصله داریم. پیشکسوتان زیادی در همه نقاط کشور داریم اما از کدام پیشکسوت استفاده می کنند؟ باید در هر تابستان چندین و چند استعداد یافت شود متاسفانه اینگونه نیست.

رافت اضافه کرد: آینده فوتبال ایران همین پایه ها هستند اما اهمیت لازم به آنها داده نمی شود. باید بهترین مربی ها و بهترین امکانات در اختیار این تیم ها قرار بگیرد و از پیشکسوتان و کار بلدان نیز استفاده کنیم تا به استاندارد ها نزدیک شویم.