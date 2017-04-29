وجود ۲۳۵ هزار کتاب در کتابخانه حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل محمدی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از بخش‌های گوناگون کتابخانه حرم حضرت فاطمه معصومه(س) واقع در صحن جامع فاطمی این آستان مقدس، اظهار داشت: ۲۳۵ هزار جلد کتاب خطی، چاپ سنگی، چاپ نفیس، کتب عادی، نشریات و نرم افزار در این کتابخانه موجود است که از این میزان ۹۰ هزار کتاب به صورت قفسه باز در اختیار مراجعه کنندگان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کتب خطی نفیس و ویژه این کتابخانه به صورت خدمات تصویری با وجه ارزان برای سراسر کشور ارائه می‌شود تا افراد از آنها بهره‌مند شوند، گفت: استفاده خواهران و برادران از کتابخانه رایگان است و سه تالار برای هر بخش در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی و هنری حرم حضرت معصومه(س) ابراز داشت: کتبی که دارای سه نسخه بالاتر باشند به صورت امانی ارائه می‌شوند که در کتابخانه حضرت معصومه(س) حداقل ۱۲ الی ۱۳ هزار کتاب از این دست موجود است.

وی تصریح کرد: در قسمت برادران و خواهران این کتابخانه ۸۰۰ صندلی وجود دارد و ورود همه افراد با شرط سنی به کتابخانه با استفاده از کارت شناسایی عکس دار مانعی ندارد.

حجت الاسلام محمدی افزود: در رواق حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) نیز دو کتابخانه ویژه وجود دارد که زیر نظر کتابخانه مرکزی آستان مقدس فعالیت می‌کند.

یکی از کتابداران این کتابخانه نیز در حاشیه این بازدید، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: در بخش برادران کتابخانه سه تالار با عناوین کتب فلسفه، کتاب‌های متفرقه و کتاب‌های اسلامی موجود است و در بخش خواهران سه تالار دانش آموزی با اختصاص تعدادی کتب دانش آموزی، تالار محققین دارای کتاب‌های اسلامی، فلسفه و روانشناسی و تالار کتاب‌های متفرقه دربردارنده کتاب‌های علوم حقوق، تاریخ و ادبیات وجود دارد.

لیدا شفیعی افزود: اتاق سایت بخش دیگری از این کتابخانه در قسمت خواهران می‌باشد که سایت‌های مهم در آن برای محققین باز است.