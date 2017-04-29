۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۲۱

«اس ۴۰۰» در شمال غربی روسیه مستقر شد

نیروی دریایی روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی «اس ۴۰۰» این کشور برای مأموریت رزمی در پایگاه هوایی شمال غربی روسیه مستقر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی ناوگان شمالی نیروی دریایی روسیه امروز اعلام کرد که این کشور سامانه دفاع هوایی «اس- ۴۰۰ ترایامف» (S-۴۰۰ Triumf) را در پایگاه نیروی هوایی شمال غربی روسیه مستقر کرده است.

سرویس مطبوعاتی ناوگان شمالی نیروی دریایی روسیه در بیانیه صادره خود در این باره اعلام کرد: امروز گروه مجهز به «اس- ۴۰۰ ترایامف» که یک سامانه موشکی جدید سطح به هوا است وارد مأموریت رزمی دفاع هوایی ناوگان شمالی پایگاه هوایی «بلومورسکایا» (Belomorskaya ) گردید.

بیانیه مذکور می افزاید: پیش از این، سامانه‌ های «اس- ۳۰۰ فیوریت» (S-۳۰۰ Favorit) مأموریت رزمی مذکور را برعهده داشتند.

