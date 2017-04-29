«اس ۴۰۰» در شمال غربی روسیه مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی ناوگان شمالی نیروی دریایی روسیه امروز اعلام کرد که این کشور سامانه دفاع هوایی «اس- ۴۰۰ ترایامف» (S-۴۰۰ Triumf) را در پایگاه نیروی هوایی شمال غربی روسیه مستقر کرده است.

سرویس مطبوعاتی ناوگان شمالی نیروی دریایی روسیه در بیانیه صادره خود در این باره اعلام کرد: امروز گروه مجهز به «اس- ۴۰۰ ترایامف» که یک سامانه موشکی جدید سطح به هوا است وارد مأموریت رزمی دفاع هوایی ناوگان شمالی پایگاه هوایی «بلومورسکایا» (Belomorskaya ) گردید.

بیانیه مذکور می افزاید: پیش از این، سامانه‌ های «اس- ۳۰۰ فیوریت» (S-۳۰۰ Favorit) مأموریت رزمی مذکور را برعهده داشتند.