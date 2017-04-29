صائب ستاره آسمان شعر فارسی است/ اصفهانی ها مفتخر به صائبیه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل شامگاه شنبه در آخرین برنامه از نشست های بررسی و واکنشی مولفه های شهر خلاق اصفهان با اشاره به جایگاه صائب تبریزی در ادبیات فارسی اظهار داشت: سال گذشته پس از عید فطر مهمان اصفهانی ها بودم و به لطف شهردار اصفهان موفق به بازدید از عملیات مرمت و بازسازی آرامگاه صائب شدم.

وی افزود: ابتکار شهرداری اصفهان در برپایی برنامه واکاوی مولفه های شهر خلاق در هفته اصفهان و در جوار مقبره بازسازی شده صائب جالب است و من در ارتباط با ادب و فرهنگ در شهر خلاق به صحبت خواهم پرداخت.

رئیس فرهنگستان هنر و ادب فارسی با بیان اینکه این مکان شایستگی مرکز توجه اهل ادب و شعر باشد، ابراز داشت: از این پس مقبره صائب محل حضور و گردهمایی صاحبدلان اصفهانی خواهد بود و همانگونه که شیراز حافظیه و سعدیه دارد اصفهان نیز مفتخر به صائبیه خواهد بود.

وی با بیان اینکه اهمیت شهر اصفهان در زبان عربی به حدی است که این شهر را بغداد ثانی در ادب و شهر نامیدند، ابراز داشت: پس از قوت زبان فارسی کم کم این زبان در اصفهان نیز رواج یافت و آثار مهمی در نظم و نثر در این شهر آفریده شد.

حدادعادل با ذکر این نکته که دانشنامه علایی ابن سینا به فارسی شهر اصفهان نگارش یافته که بیان فارسی کتاب شفایی وی است و فخر الدین اسعد گرگانی نیز ویس و رامین خود را در اصفهان سرود، تاکید کرد: در دوران صفویه حکومت مرکزی واحدی ایجاد شد که اصفهان را با هوشمندی پایتخت خود انتخاب کردند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه اصفهان همیشه مرکز علم، فن، هنر، سیاست، دین داری و ادب و شهر شاعران، نویسندگان و مترجمین بوده است، بیان داشت: سبک عراقی، هندی و دوره بازگشت در اصفهان قوت گرفته است و صفایی اصفهانی با بیت معروف(دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من ) به عنوان شاعر معاصر بسیار توانمند اما ناشناخته اصفهانی مطرح است.

وی با اشاره به اینکه استاد همایی از دیگر شاعران توانمند اصفهانی است که پدر و پدربزرگ وی نیز از شعرای دوره بازگشت هستند، ابراز داشت: از ادبای اصفهان که نمی توان از ذکر نام آنها خودداری کرد میرزا حبیب اصفهانی است که کتاب سرگذشت حاجی بابا و ژیل بلاس را ترجمه کرده است که نمونه درخشانی از ترجمه زبان های اروپایی است که با ذوق شاعرانه شعر فارسی را هنرمندانه چاشنی مطالب خود کرده است.

حداد عادل گفت: وحید دستجردی شاعر، ادیب و صاحب انجمن ادبی وحید در تهران، جمالزاده پدر داستان نویسی، صغیر اصفهانی و شاعران معاصر از دیگر ادبای اصفهانی هستند و امروز نیز این شهر سرشار از شاعران خوش ذوق و خوش قریحه ای است که متناسب با خیزش و خروش انقلابی مردم ایران زمین شعر می سرایند.

وی با اشاره به اینکه اصفهان در کنار ابعاد مختلف دینی، سیاسی، کشاورزی او قتصادی خود از نظر ادبی نیز شهری درجه اولی در زبان و ادب فارسی محسوب می شود، اظهار داشت: در میان شاعران سبک هندی صائب از همه معروف تر و شعر وی از همه دل نشین تر است.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد: ضعف سبک هندی این است که وقتی به افراط کشیده شود خواننده مقصود شاعر را نمی فهمد اما صائب اسوه اعتدال در سبک هندی است.

وی افزود: صائب شیعه، درست اعتقاد و محب خاندان پیامبر بوده است و اشعار لطیفی در فضایل ائمه گفته است و در میان دیگر شاعران این سبک شعر وی بیش از بقیه به شکل مثل درآمده است.

حدادعادل صائب را ستاره درجه اول آسمان شعر فارسی برشمرد و گفت: برخی وی را برترین شاعر زبان فارسی می دانند به نوعی که افرادی مانند استاد سیدعبدالکریم فیروزکوه معتقد هستند، صائب بزرگترین شاعر ایرانی بوده است.

گفتنی است در این مراسم غلامعلی حدادعادل به شکل افتخاری به عنوان شهروند اصفهانی معرفی شد.