دومین دفتر گزیده اشعار سیدعلی صالحی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مروارید دومین گزینه شعر سید علی صالحی را با عنوان «دعوت دوباره به ادامه دریا» را که به انتخاب خود او انجام شده است، روانه بازار کتاب کرد.

این شاعر که نخستین دفتر گزینه اشعار وی در نشر مروارید در آستانه چاپ سیزدهم قرار دارد، در کتاب دوم گزینه اشعار خود که برای نخستین بار در این موسسه انتشاراتی از یک ناشر منتشر می‌شود، گزیده‌ای از چند دفتر شعر خود که در دهه هشتاد و نود شمسی سروده است و پیش از این در گزینه شعر اول از آنها اثری درج نشده بود را قرار داده است.

صالحی همچنین در این گزیده بخشی از اشعار منتشر نشده خود را که تا پیش از این در هیچ دفتر شعری منتشر نشده بود را نیز قرار داده است.

این گزیده شعر شامل اشعاری از شش دفتر شعر اوست که در سال‌های ۸۲، ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۹۰ و ۹۲ سروده و منتشر شده است، گردآوری شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

خودخواه، خسته، بی‌شکیب

این

همه آن چیزی است

که از این جهان برایم باقی گذاشته‌اند

با من مدارا کن

بعدها

دلت برایم تنگ خواهد شد

...........

آن سه شفا نویس

فرستاده حضرت آب و انار و آرامش بودند

آنها گفتند

تو باید از شقاوت این مردم بدگمان

بگریزی

من هم از بی‌راهه

رو به رویاهای بزرگ راه افتادم

اما میان راه

یک لحظه بی‌دلیل برگشتم

بلکه باز مادرم را بر بلندی‌های باران‌پوش ببینم.

من آنجا پرده‌ها دیدم پیاپی و عجیب

و ماه را دیدم

و مادرم را دیدم

و مادرم که داشت بر صخره سپیده دم می‌نوشت:

علی... علی پناه

من تو را به عید بزرگ...از آغوش آسمان گرفته‌ام

تا کمردمان شریف

تو را شاعر آب و انار و آرامش بنامند

یادآوری می‌شود دومین دفتر گزیده اشعر سید علی صالحی در بیش از ۳۰۰ صفحه با قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر شده است.