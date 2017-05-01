نادرپیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وقوع رگبار، رعد و برق و سیلابی شدن رودخانه ها و آبگرفتگی معابر استان همدان در روز سه شنبه هشدار داد.

رئیس اداره پیش‌بینی و پیش‌آگاهی جوی همدان گفت: فردا ورود سامانه بارشی به استان همدان موجب رگبار و رعد و برق، وزش باد و بارش تگرگ تا روز چهارشنبه در استان می شود.

پیرتاج افزود : آسمان استان همدان تا ۲۴ ساعت آینده کمی ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و در بعدازظهر با افزایش ابر و بارش پراکنده باران همراه است.

رئیس اداره پیش‌بینی و پیش‌آگاهی جوی همدان عنوان کرد: از فردا صبح رگبار و رعد و برق و احتمال بارش تگرگ پیش بینی شده است.