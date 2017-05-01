به گزارش خبرگزاری مهر، «ماشه ای روی اندیشه» به نویسندگی سهیلا خدادادی و کارگردانی مهدی نمینی مقدم روی آنتن رادیو نمایش می رود که فرازی از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری است.

مهدی طهماسبی، سیما خوش چشم، سینا نیکوکار، میرطاهر مظلومی، رامین پور ایمان و صفا آقاجانی در این نمایش نقش دارند. نرگس موسی پور افکتور و رضا طاهری صدابردار این نمایش هستند.

«ماشه ای روی اندیشه»، ۱۲ اردیبهشت ماه، ساعت ۶:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

معلمی در حاشیه کویر

همچنین «معلمی در حاشیه کویر» نمایش دیگری است که به همین مناسبت در همین روز ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

این نمایش را امیر رضا مافی نوشته و مجید سهرابی، محمد آقا محمدی، فریبا متخصص، رویا فلاحی و علی میلانی از جمله بازیگران این نمایش رادیویی هستند.

«معلمی در حاشیه کویر» به کارگردانی رضا عمرانی، تهیه کنندگی شهناز دهکردی، افکت محمد رضا قبادی فر و صدابرداری رضا طاهری در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.