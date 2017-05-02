بهادری: دروغ چرا، امکانات عراقِ جنگ زده در فوتسال از ما بهتر است

قدرت بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیوستنش به تیم نفت الوسط عراق برای بازی های فینال لیگ عراق و حضور در جام باشگاه های آسیا به همراه فرهاد توکلی، گفت: ما سال گذشته در این تیم بودیم و موفق شدیم با نفت قهرمان لیگ عراق شویم؛ سپس با این تیم به جام باشگاه های آسیا رفتیم و به عنوان نایب قهرمانی رسیدیم. امسال هم ما را خواستند و مدتی پیش قراردادی را با نفت بستیم تا ۶ بازی فینال و احتمالا مسابقات جام باشگاه های آسیا این تیم را همراهی کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا لیگ عراق را برای بازی انتخاب کرده است، گفت: خیلی ها این سئوال را از من می پرسند. در مشهد مدام سئوال می کنند که آیا تیم بهتری در آسیا نیست که به عراق می روی. باید بگویم نفت عراق دو سال پیش به عنوان چهارم آسیا رسید و سال گذشته هم نایب قهرمان شد. کاری ندارم کشور عراق جنگ زده است ولی نفت جزو ۴ تیم برتر آسیا است. آنها در تیم ملی هم پیشرفت خوبی داشته اند و یکی از دلایل انتخاب تیم نفت، این موضوع است.

لژیونر فوتسال ایران تاکید کرد: دروغ چرا؛ ما از تیم نفت پول خوبی هم می گیریم. شاید پولی که برای یک ماه و نیم می گیریم به اندازه یک فصل فوتسال ایران باشد. در واقع هم از نظر فنی انتخاب خوبی است و هم از نظر مالی. باور کنید امکانات فوتسال عراقِ جنگ زده از امکانات فوتسال ایران بالاتر است. آنها به بازیکنان خود سرویس خوبی می دهند و ارزش زیادی برایشان قائل هستند.

بهادری که قراردادش با تیم فوتسال فرش آرا تمام شده است، در خصوص وضعیتش برای فصل آینده هم تصریح کرد: از فرش آرا با من برای فصل بعد هم صحبت شده است. مسئولان باشگاه قول داده اند تیم خوبی ببندند. گویا بودجه تیم هم افزایش می یابد و با جذب بازیکنان، قدرتمند وارد لیگ می شوند. امیدوارم این اتفاق رخ بدهد.