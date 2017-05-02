به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیونگ یانگ امروز سه شنبه در واکنش به پرواز ۲ فروند بمب افکن راهبردی آمریکا بر فراز منطقه ای که در آن رزمایش واشنگتن-سئول در جریان است، واشنگتن رابه سوق دادن شبه جزیره کره به پرتگاه جنگ هسته ای متهم کرد.

گفتنی است بمب افکن های مافوق صوت B-۱B آمریکا در پی تشدید تنش واشنگتن- پیونگ یانگ به کره جنوبی منتقل شدند.

پرواز جنگنده های هسته ای آمریکا همزمان بود با ابراز تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر جوان کره شمالی.

این دو جنگنده پرواز خود را از جزیره «گوام» آغاز کردند.

بنابر اعلام پیونگ یانگ، بمب افکن های آمریکایی در همان حال که واشنگتن و متحدانش به فکر حمله اتمی پیش دستانه هستند، بمباران هسته ای اهداف مهمی در کره شمالی را شبیه سازی کردند.

پیونگ یانگ همچنین تحریکات نظامی آمریکا را در راستای تلاش برای شتاب بخشیدن به آغاز جنگ هسته ای تعبیر کرد.