به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد: آن گروه از پذیرفته شدگان آزمون‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده سال ۱۴۰۴ که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام ننموده‌اند یا در زمان ثبت نام موفق به دریافت کدرهگیری از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نشده‌اند می‌رساند آخرین مهلت ثبت نام به شرح جدول ذیل است.

پذیرفته شدگان می‌بایست طبق زمان بندی جهت ثبت نام به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. بدیهی است عدم ثبت نام در درگاه ملی مجوزها و عدم دریافت کد رهگیری تا آخرین روز بازه ثبت نام، به منزله انصراف از ادامه فرآیند پذیرش تلقی شده و امکان ادامه روند پذیرش وجود نخواهد داشت.

بر این اساس، پذیرفته‌شدگان آزمون‌های کارشناسی رسمی مردادماه، مشاوره خانواده و وکالت سال ۱۴۰۴ از ۷ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت ثبت‌نام دارند و مهلت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی رسمی دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز از ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

مدارک لازم جهت ثبت نام به شرح ذیل است:

گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

با مراجعه به سایت عدل ایران به نشانی adliran.ir نسبت به ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نموده و شماره رهگیری ۱۶ رقمی دریافت نمایید. دقت کنید برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری فقط از طریق آدرس فوق اقدام نمایید و دریافت گواهی از طریق دفاتر پلیس ۱۰+ و یا سایر مراجع مورد تایید نمی‌باشد. اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه دوماه پس از تاریخ صدور است. درصورتی که قبلا گواهی عدم سوء پیشینه دریافت نموده و اعتبار آن منقضی شده باشد لازم است مجدد نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

کارت ملی هوشمند یا قبض درخواست تعویض

داشتن کارت ملی هوشمند یا قبض درخواست تعویض جهت ثبت نام ضروری می‌باشد. ثبت شماره سریال پشت کارت ملی ((یا شماره قبض دریافتی جهت تعویض از مراجع ذیصلاح)) در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار (توجه کنید شماره سریال پشت کارت ملی ۱۰ رقمی بوده و رقم دوم آن یک حرف انگلیسی بزرگ است) الزامی است.

کد پستی

داشتن کد پستی معتبر محل سکونت و ثبت آن در سایت درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار.

کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)

داشتن کارت پایان خدمت هوشمند الزامی می‌باشد در صورت نداشتن کارت هوشمند نظام وظیفه به پلیس ۱۰+ مراجعه و نسبت به درخواست آن اقدام کنید.

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی شما از طریق سرویس الکترونیکی از وزارت علوم دریافت و به درگاه تخصصی مرجع صدور جهت ادامه فرایند ارسال می‌شود.