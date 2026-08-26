بازدید معاون رئیس جمهور از روند احداث بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی جیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی، پیش از ظهر چهارشنبه در سفر به جنوب کرمان، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت ساخت، میزان پیشرفت فیزیکی و نیازهای اعتباری پروژه ساخت بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی جیرفت قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، در حاشیه این بازدید اظهار داشت: بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی جیرفت یکی از زیرساختی ترین و راهبردی ترین پروژه های حوزه سلامت در جنوب کرمان است که نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش دغدغه مردم منطقه برای دسترسی به خدمات تخصصی خواهد داشت.

علی اصغر خیرخواه، با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه افزود: فاز نخست ساختمان این بیمارستان هم اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل آن، نیازمند تامین و تخصیص به موقع اعتبارات است.

وی بیان کرد: برای تکمیل فازهای اول و دوم این پروژه، اعتباری در حدود ۲ همت پیش بینی شده است و تاکنون نیز نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه شده و بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود ۲.۲ همت اعتبار دیگر برای تکمیل کامل پروژه، تجهیز و بهره برداری از آن مورد نیاز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ادامه داد: این بیمارستان، ظرفیتی ارزشمند برای تقویت شبکه درمان جنوب کرمان به شمار می رود و بهره برداری از آن می تواند پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای مردم شهرستان های جنوبی استان باشد؛ مردمی که سال ها برای دریافت بسیاری از خدمات درمانی تخصصی، مسیرهای طولانی را تا مراکز استان و دیگر شهرها طی کرده اند.

وی ابراز امیدواری کرد با نگاه ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی، روند جذب اعتبارات این پروژه شتاب گیرد تا بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی جیرفت هرچه سریع تر به مرحله بهره برداری برسد.

این بازدید در راستای بررسی میدانی طرح های اولویت دار جنوب کرمان و پیگیری تامین منابع مالی پروژه های زیربنایی حوزه سلامت انجام شد.