علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن روز معلم و روز کارگر گفت: دولت تدبیرو امید در ۴ سال گذشته در حق کارگران و معلمان جفای زیادی کرده است.

وی افزود: حق کارگران و معلمان ما، بیش از آن چیزی است امروز به آن رسیده‌اند و دولت آینده باید برای حل مشکلات این دو قشر، برنامه‌هایی مدون داشته باشد.

نماینده سابق مجلس افزود: در صورت شرایط فعلی، وضعیت شکاف درآمدی در کشور افزایش پیدا خواهد کرد و اقشاری همچون فرهنگیان و کارگران، از متضررین اصلی ادامه شرایط موجود خواهند بود.

وی افزود: دولت در ۴ سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده که با این حساب، دولت به ازای هر بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۳ میلیون و صدهزار تومان بدهکار است.

زاکانی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است در حالیکه در سال ۹۲، این بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده، افزود: رهاورد دولت روحانی در حوزه رفاه اجتماعی، افزایش ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی بدهی‌ها به ازای هر بیمه شده تأمین اجتماعی است.

نماینده سابق مجلس افزود: جای تعجب است که دولت خود را مدافع حقوق کارگران معرفی می‌کند، در حالیکه وقتی در جریان برنامه ششم توسعه، مصوب شد که دولت بدهی خود را طی سال‌های اجرای برنامه تسویه کند، آقای نوبخت به عنوان نماینده دولت، جلسه را به حالت قهر ترک کردند.

زاکانی با اشاره به نارضایتی کارگران، معلمان و فرهنگیان از وضعیت معیشتی خود گفت: دولت در ۴ سال گذشته نسبت به اجرای نظام هماهنگ خدمات کشوری تعلل کرده است.

عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: حذف بیمه طلایی فرهنگیان و جایگزینی آن با بیمه جدیدی که نارضایتی فرهنگیان را به دنبال داشته است، دیگر اقدام ضدفرهنگیان دولت آقای روحانی است.

وی با اشاره به کشف اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان و دستگیری مدیران آن نیز گفت: مدیران منصوب دولت آقای روحانی منافع ۳۰ نفر وام‌گیرنده کلان را بر منافع بیش از ۸۵۵ هزار عضو صندوق ذخیره ترجیح داده‌اند که در یک نمونه، به یک فرد ذی‌نفوذ، ۳۹۰ میلیارد تومان تسهیلات داده است.

زاکانی افزود: با توجه به اینکه طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی، نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق به تاراج رفته، با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود که سهم هر فرهنگی عضو این صندوق از اختلاس صورت گرفته شده، بیش از ۹ میلیون تومان می‌شود.