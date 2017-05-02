دشمن درصدد تغییر باورهای جامعه و متلاشی کردن خانواده ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع چالش های رخنه سبک زندگی غربی در مظاهر زندگی ایرانیان با حضور حسن بنیانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمود دامغانی کارشناس عالی توسعه روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

بنیانیان در ابتدای این برنامه گفت: زمانی که تمدن غرب ارتباط خود را از وحی قطع کرد، به دلیل عملکرد کلیسا، دینی که در سیر تاریخ و تحول مسخ شده بود، کارکردهای خود را از دست داد. به عبارت دیگر استبداد دینی حاکم شد و علم غربی آرام آرام در اروپا حاکم شد که یکی از آثار آن به حاشیه رفتن فطرت های خدادادی و محور قرارگرفتن نیازهای جسمی بود.

وی تلاش آگاهانه و سازمان یافته دشمن برای تاثیرگذاری بر روی فرهنگ را مورد تاکید قرار داد و گفت: دشمن زمانی که متوجه شد با حمله نظامی قوام نظام اسلامی ایران افزایش پیدا می کند، درصدد تغییر باورهای افراد جامعه برآمد. زیرا آنها با مطالعه جامعه شناسی می دانستند جامعه ای که خانواده در آن متلاشی شود از بین خواهد رفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: رایگان بودن استفاده از ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی در کشورهای جهان سوم در حالی که در کشورهای مبدا با هزینه های زیادی همراه است، یکی از روش های دشمن برای رسیدن به هدف نابودی جایگاه خانواده است.

بنیانیان گفت: مقام معظم رهبری با اشرافی که بر مسائل کشور دارند، راه حل کلان ارائه داده اند که بر اساس آن ما باید طی یک حرکت پر شتاب عقب افتادگی گذشته را جبران کنیم و سپس آسیب شناسی کنیم و در درجه اول مسئولیت همگانی افراد جامعه که همان امر به معروف و نهی از منکر است را احیا کنیم.

در ادامه این برنامه دامغانی با بیان اینکه تمام هجمه فرهنگ غربی در جهت ضربه زدن به سبک زندگی کشورهای در حال توسعه است، گفت: اولین مصداق این تهاجم خانواده است، چرا که کشورهای غربی حالت فراصنعتی پیدا کرده اند و در این کشورها الگوی فردی مطرح می شود و به دنبال آن مصرف زدگی به وجود می آید و بنیان های خانوادگی دچار مشکل می شود که منجر به تعارضات خانوادگی می شود.

وی در ادامه گفت: مانند گذشته کشورهای فراصنعتی به دنبال صدور صنعت به کشورهای دیگر نیستند بلکه صادرات فرهنگ و سبک زندگی که ناشی از مصرف زدگی آن هاست، را دنبال می کنند. به عنوان مثال با ترویج حضور زن در جامعه به بهانه اجتماعی شدن سبب ترویج سبک زندگی آنها و مصرف کالایی هستند که ارائه می دهند.

کارشناس عالی توسعه روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خلاء اصلی در جامعه را نیازمند انقلاب فقهی و اخلاقی دانست و گفت: در جامعه کنونی تهاجم سبک غربی به صورت یک پدیده نو ظهور که در عین حال بسیار خطرناک است، مشاهده می شود و باید به پیشینه هویت و تمدن خود توجه کنیم.

دامغانی با ابراز تاسف از اینکه سبک زندگی اسلامی که عموم جامعه ایرانی به آن گرایش دارند مورد بی توجهی است، گفت: فطرت انسانی، خوبی و زیبایی ها را می طلبد و مسلما مردم نیز به دنبال همین موضوع هستند در حالی که ما با طرح نا امیدانه این مشکل ، مردم را از مذهب دور می کنیم و این همان هدفی است که سبک زندگی غربی به دنبال آن است.

وی در پایان گفت: مدرنیته غرب می خواهد ما را نسبت به نو شدن و سنت های خودمان بدبین کرده و ما را ارتجاعی معرفی نماید.این همان نقطه خطر و شبیخون فرهنگی است که مورد تاکید رهبری بوده است.