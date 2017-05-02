پخش فیلم های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند اول سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۳۰ و مستند دوم وی دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش خواهد شد.

مستند اول حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ و مستند دوم وی یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ در جدول پخش شبکه مستند قرار دارد.

مستند اول سید مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۳۰ و مستند دوم وی چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ روی آنتن می رود.

مستند اول حجت الاسلام حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۳۰ و مستند دوم وی سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ پخش خواهد شد.

مستند اول اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۳۰ و مستند دوم وی شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ در جدول پخش شبکه مستند قرار دارد.

مستند اول محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۳۰ و مستند دوم وی پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ روی آنتن می رود.