همایش سلول های بنیادی، سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سلول های بنیادی، سلول درمانی و پزشکی بازساختی روز یکم و دوم خرداد ماه سال ۱۳۹۶ در محل سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران برگزار می شود.

این سمینار با ۸ امتیاز بازآموزی برای ۱۷ گروه پزشکی ازجمله پزشکان عمومی، ایمونولوژی، زنان و زایمان، ارتوپدی ، کودکان، مهندسی پزشکی ، پزشکان داخلی و ... طی دو روز برگزار خواهد شد.

محورهای روز اول این همایش کاربردهای پزشکی بازساختی، ژن درمانی تالاسمی یک ضرورت ملی در ایران، سلولهای بنیادی و HLA، چگونگی ذخیره سلولهای بنیادی بند ناف، کاربرد نانو فیبرها بر اساس داربست های زیستی شیشه ای/کلاژن در آسیب سیاتیک موش صحرایی، سلول درمانی در بیماری های استخوانی، سلول درمانی بیماری های نرولوژیک، سلول درمانی در بیماری های پوستی، سلول درمانی بر اساس پزشکی فرد محور در بیماری های دریچه قلب، درمان مبتنی بر سلول برای بازسازی کبد و ... هستند.

روز دوم این همایش کارگاه هایی با عناوین مهندسی بافت، رفرنس نویسی، real time pcr، شیوه ثبت hla، فلوسایتومتری، سلول های بنیادی برای همه، کار با حیوانات آزمایشگاهی ، بافت شناسی و ایمو در سه بخش دانش آموزی، دانشجویی و عمومی برگزار می شود.

این همایش توسط مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، بانک خون بندناف رویان، انیستیتیو پاستور ایران ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بیمارستان بوعلی، شرکت سینا نوآور ویرا، نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برپا شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران واقع در خیابان شریعتی ، خیابان خاقانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی است.