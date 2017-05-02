رژیم صهیونیستی: حماس همچنان به جنگ با اسرائیل متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، رژیم صهیونیستی از سند سیاسی جدید حماس به این دلیل که هیچ تغییری را در رویکرد این گروه نسبت به نوار غزه ایجاد نمی کند، انتقاد کرد.

دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم با صدور بیانیه ای مدعی شد: بیانیه حماس شفاف نیست چراکه این گروه نه تنها منابع خود را صرف آمادگی برای جنگ با ما می کند، بلکه کودکان غزه را نیز به ویرانی اسرائیل ترغیب می کند.

این بیانه می افزاید: تغییر اساسی در رویکرد حماس روزی اتفاق می افتد که این گروه حفر تونل در نوار غزه و ترغیب کودکان به تنفر از اسرائیل را متوقف و منابع خود را صرف بازسازی زیرساخت های شهری کند.

گفتنی است سند حماس در ۴۲ بند و ذیل ۱۱ عنوان منتشر شده است. در سند سیاسی جدید حماس آمده است که «برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ یک توافق ملی است».

در همین راستا، «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، طی سخنانی در دوحه قطر اعلام کرد تهیه این سند نزدیک به دو سال طول کشیده و نشان دهنده اجماع و رضایت عمومی رهبران این جنبش و سازمان های آن در داخل و خارج است.

وی همچنین افزود که این سند خدشه به مقاومت و سلاح آن و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را رد می کند.

مشعل ضمن درخواست برای ادامه فشارها به اسرائیل به منظور آزادی اسرای فلسطینی گفت: ما برای جنگ تلاش نمی کنیم، بلکه در صدد آزادی اراضی اشغالی فلسطین و رهایی از اشغالگری هستیم.

وی افزود: این سند تاکید دارد که مسجد الاقصی متعلق به امت ما است و اشغالگران هیچ حقی در آن ندارند.

مشعل گفت: در سند جدید حماس آمده است که این جنبش هرگونه طرح و تلاش هدفمند برای حل و فصل موضوع پناهندگان از طریق سکونت آنها در خارج از فلسطین و وطن جایگزین را رد می کند.