متوسط قیمت کتاب ۱۳ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، در اسفند ماه سال گذشته ۱۴ هزار و ۱۱ عنوان کتاب منتشر شده است که از این میان ۲هزار و ۲۵۵عنوان کتاب کودک و نوجوان و ۹ هزار و ۴۹۷ عنوان کتاب عمومی هستند.

قیمت متوسط کتاب در اسفند ماه سال گذشته، نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۴ افزایش داشته و از ۱۴ هزار تومان به ۱۵ هزار و ۸۴۴ تومان رسیده و افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

تعداد عناوین کتاب‌های منتشرشده در استان تهران در اسفند ماه سال گذشته به نسبت کل کشور به ۱۰ هزار و ۸۰۴ عنوان رسیده است که ۷۷.۱۱ درصد آمار کل کشور را به خود اختصاص داده است و استان‌های خراسان رضوی و قم به ترتیب رتبه دوم و سوم بیشترین تعداد عناوین کتاب‌های منتشرشده در اسفند ماه سال گذشته را از آن خود کرده است.

بر اساس این آمار، انتشارات «روزبهان»، «مدرسان شریف»، «مدرسان برتر»، «طلایی پویندگان دانشگاه»، «موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران»، «نشر چشمه»، «چراغ دانش»، «سنجش و دانش»، «شرکت گلبان نشر» و «شرکت انتشارات سوره مهر» در فهرست ۱۰ ناشر عمومی پرکار اسفندماه سال ۱۳۹۵ قرار گرفته‌اند.

همچنین، انتشارات «هوپا»، «تیزهوشان»، «پرتقال»، «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان»، «خیلی سبز»، «محراب قلم»، «به نشر وابسته به آستان قدس رضوی»، «سایه گستر»، «آرایان» و «زیتون» در فهرست ۱۰ ناشر کودک پرکار در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ قرار گرفته‌اند.

گفتنی است، انتشارات «خیلی سبز»، «تیزهوشان»، «کاگو»، «شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش»، «بنی‌هاشمی خامنه»، «دریافت»، «مهر و ماه نو»، «پرتقال»، «تخته سیاه»، «حرف آخر آموزش» در فهرست ۱۰ ناشر پرکار آموزشی در اسفند ماه سال گذشته قرار گرفته‌اند.

از جمله کتاب‌هایی که در فهرست پرشمارگان ترین کتاب‌های اسفند ماه سال ۱۳۹۵ قرار گرفته‌اند، می‌توان به «دروس طلایی پایه نهم دوره اول متوسطه» و «بیشعوری: راهنمای علمی شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ بشریت» با ۱۰۰ هزار نسخه اشاره کرد. کتاب «چکاوک(ویژه دانش آموزان سوم دبستان)» با ۹۲ هزار و ۶۲۰ نسخه در فهرست پرشمارگان ترین کتاب‌های اسفندماه سال گذشته قرار گرفته است.

کتاب‌های «بازگشت از نیمه راه: جریان شناسی مخالفت‌ها با نظام و رهبری جمهوری اسلامی ایران مروری بر اسناد، اسرار و ناگفته‌های جاماندگان قافله انقلاب»، «یک عاشقانه آرام» و «چهل نامه کوتاه به همسرم» در فهرست پرتکرارترین کتاب‌های اسفند ۱۳۹۵ قرار گرفته اند.

براساس این آمار، کتاب‌های منتشرشده در بازه زمانی یک‌ماهه اسفند ۹۴ توسط ۹ هزار و ۴۰۸ پدیدآورنده انتشار یافته که از این تعداد ۲هزار و ۱۲۷ نفر زن و مابقی مرد بودند. همچنین در همین دوره زمانی در سال ۹۵ تعداد ۹ هزار و ۷۳۲ پدیدآورنده فعالیت داشته‌اند که از این تعداد ۲هزار و ۴۶۹ نفر زن و ۷هزار و ۲۶۳ نفر مرد بودند.