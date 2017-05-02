به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد دهقانی در نشست خبری که به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی برگزار شده بود گفت: این هفته با عنوان «شهید مطهری نماد تولید اندیشه اسلامی» نامگذاری شده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان بشرویه بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد و تولید در صدد هستیم تا در مناسبت های مختلف برای دستیابی به این دو مهم دست یابیم.

حجت الاسلام دهقانی گفت: امری که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را از سایر نیروهای نظامی در کشورهای دیگر متفاوت می‌کند مجموعه عقیدتی سیاسی در سپاه است.

وی اظهار داشت: بصیرت دینی و بصیرت سیاسی دو امری ست که انسان برای دستیابی به رستگاری باید هر دو آن را با هم داشته باشد، لذا کمک به دستیابی به این دو نوع بصیرت از وظایف مسئول عقیدتی سیاسی سپاه است.

حجت الاسلام دهقانی به برنامه های هفته عقیدتی سیاسی در بشرویه اشاره کرد و افزود: مطابق برنامه سنوات گذشته برای بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت فیلسوف و حکیم فرزانه علامه استاد شهید مرتضی مطهری و گرامیداشت هفته تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی و همچنین هفته معلم در بسیج، ستاد بزرگداشت این هفته به منظور اجرای برنامه‌های گرامیداشت این هفته تشکیل شد.

وی ادامه داد: این ستاد نسبت به برگزاری برنامه‌های گرامیداشت، هماهنگی و برنامه ریزی لازم را داشته و طبق برنامه ریزی انجام شده بیش از ۴۰ برنامه جهت اجرا در سطح بسیج و سپاه پیش‌بینی شده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان بشرویه گفت: برگزاری همایش گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی، تقدیر از مربیان عقیدتی و هادیان سیاسی برتر، برگزاری نشست روشنگری و بصیرتی عمومی، مسابقه بزرگ کتابخوانی، برگزاری مراسم یادبود شهدای فرهنگی و دانش آموز، زنگ سپاس از معلم استقبال و تقدیر از معلمان توسط دانش آموزان بسیجی دیدار با خانواده های معظم و معزز شهدا جانبازان و ایثارگران، برگزاری همایش پیاده روی مربیان و برپایی نمایشگاه آثار شهید مرتضی مطهری و... از جمله مهم‌ترین برنامه های این هفته است.