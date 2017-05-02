۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۴۴

با موضوع حافظ شیرازی؛

تازه‌ترین کتاب حدادعادل به نمایشگاه کتاب می‌آید

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین کتاب غلامعلی حدادعادل با عنوان «آهوی وحشی» از سوی نشر سخن منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود.

«آهوی وحشی» عنوان کتابی دربارۀ حافظ و شعر اوست. این کتاب مشتمل بر هشت مقالۀ تحقیقی، تألیف غلامعلی حدّاد عادل، رئیس و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، که به‌تازگی به همّت انتشارات سخن منتشر شده و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.

شیوه تحقیق در همه مقالات این مجموعه «تفسیر حافظ با حافظ» است. خود نویسنده، در آخرین مقاله این مجموعه، گفته است: «همان‌طور که بهترین راه فهم قرآن تفسیر قرآن با قرآن است، بهترین راه فهم حافظ نیز تفسیر حافظ با خود حافظ است».

عناوین مقالات این مجموعه، به ترتیب، از این قرار است: شهره شهر؛ در خلوت شب‌های حافظ؛ رند؛ حافظ و قرآن؛  یادداشت‌هایی بر دیوان حافظ؛  بهرۀ نثر فارسی از شعر: مطالعه موردی ترجمه‌ای از قرآن کریم؛  سر ارادت ما وآستان حضرت دوست و آهوی وحشی.

 سه مقاله دوم و سوم و هفتم کتاب پیش‌تر منتشر شده است و مابقی مقالات جدیدند و برای درج در همین مجموعه نگاشته شده‌اند.

