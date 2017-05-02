فرهنگستان زبان و ادب فارسی با ۳۰ کتاب چاپ اول در نمایشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد دوم فرهنگ جامع زبان فارسی؛ دفتر چهاردهم فرهنگ واژههای مصوّب فرهنگستان؛ گنجینه گویشهای ایرانی (استان اصفهان ۳)، نوشته دکتر رزاقی؛ دیوان همام تبریزی، به اهتمام مجتبی مجرد؛ تکچهره نویسنده (دفتر اول)، نوشته حسن میرعابدینی؛ ادبیات و تاریخنگاری آن، نوشته طه حسین/ ترجمه موسی اسوار؛ یادنامه دکتر حسن حبیبی، مهمان دل (مجموعه مقالات نظامیشناسی)، به کوشش دکتر منصور ثروت؛ حدیث قدسی، به کوشش محسن ذاکرالحسینی؛ دفتر کمال، به کوشش محسن ذاکرالحسینی؛ کتابشناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر (دفتر دوم)، به کوشش فاطمه فرهودیپور؛ منظومه کوراوغلی، به کوشش سکینه رسمی؛ واژهنامه موضوعی زبانهای باستانی ایران؛ واژهنامه موضوعی زبانهای باستانی ایران (دفاتر ۱، ۲، ۳)؛ پس از سکوت تا کوچ، نوشته محمدرضا نعمتزاده؛ مجموعه مقالات دستورنویسی در شبهقاره، به کوشش ثریا پناهی؛ مجموعه واژههای تغذیه؛ مجموعه واژههای مهندسی خوردگی؛ هزارواژه گردشگری و جهانگردی؛ مجموعه واژههای مهندسی بسپار شاخه علوم و فنّاوری رنگ؛ مجموعه واژههای مهندسی بسپار شاخه تایر؛ مجموعه واژههای آیندهپژوهی، و چاپ دوم امثال و حکم ترکی آذربایجانی، با ترجمه و تصحیح توفیقهاشم سبحانی، از جمله آثار تازه انتشاریافته فرهنگستاناند که در سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عرضه خواهند شد.
همچنین دوازدهمین شماره از مجله دستور، ویژهنامه ادبیات تطبیقی (شماره ۱۳)، پنجمین شماره ویژهنامه شبهقاره، و نیز شمارههای ۵۷، ۵۸، و ۵۹ نامه فرهنگستان، از دیگر عناوین جدید فرهنگستان در این دوره از نمایشگاه بینالمللی کتاب است. انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، در سالن شماره ۲، راهروی ششم، غرفه شماره ۹۶۱ حضور یافته است.
