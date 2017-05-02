کانون پرورش فکری با ۷۶۰ عنوان کتاب به نمایشگاه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، جعفر عبدی، مدیر نظارت بر چاپ و توزیع محصولات کانون گفت:از این تعداد کتاب ۱۴۹ عنوان چاپ اول، ۲۴۲ عنوان تجدید چاپی و ۱۷ عنوان کتاب بریل است.
وی همچنین از تخفیف ۱۰ درصدی محصولات برای عموم و تخفیف ویژه برای فرهنگیان خبر داد و گفت: هر روز ۷ نفر از مربیان مراکز فرهنگیهنری کانون نیز برای معرفی محصولات در این غرفهها حضور دارند.
او یادآور شد در بخش ناشران عمومی نیز غرفهای به مساحت ۱۲ مترمربع برای عرضه رمانها، نمایشنامهها و... در نظر گرفته شده است.
مدیر نظارت بر چاپ و توزیع محصولات کانون همچنین اضافه کرد در بخش ناشران کمک آموزشی نیز بیش از ۱۲۰ عنوان کتابهای کمک آموزشی و فصلنامههای کانون زبان در سالنی به مساحت ۶۰ مترمربع برای عرضه آماده شده است.
عبدی در ادامه افزود: فضایی که امسال برای غرفههای کانون در نمایشگاه کتاب اختصاص یافته در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است.
وی در پایان گفت: در طراحی غرفهها برای جذب مخاطبان سعی شده از رنگهای شاد و کودکپسند استفاده شود.
امسال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سه بخش «کودک و نوجوان» در سالن B۱۰۹، غرفه ۴۴، در بخش «ناشران عمومی» در سالن اصلی ۲، سالن A۳، راهروی ۶، غرفه ۱۰۰۴ و در بخش «ناشران آموزشی» در سالن D۴، غرفه ۴ پذیرای علاقهمندان است.
سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در «شهر آفتاب» واقع در آزادراه خلیج فارس (اتوبان تهران- قم) روبهروی مرقد مطهر امام خمینی(ره) برپا میشود
