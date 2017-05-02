سردار آبرومند: از هیچ کمکی به جبهه مقاومت دریغ نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهبد علی عبدالله ایوب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سوریه که به دعوت ستاد کل نیروهای مسلح به کشورمان سفر کرده است امروز (سه شنبه) با سردار سرتیپ پاسدار جمال الدین آبرومند، معاون هماهنگ کننده فرمانده کل سپاه دیدار کرد.

سردار آبرومند در این دیدار ضمن خیرمقدم به میهمانان سوری اظهار کرد: حوادثی که امروز در عراق، سوریه، لبنان و یمن شاهد آن هستیم بیانگر این است که استکبار جهانی به دنبال این است که موضوع اسلام را در منطقه ریشه کن کرده و یا به اسلام غیرانقلابی تبدیل کند.

وی با بیان اینکه استکبار با تمام ظرفیت و توان در تلاش برای از بین بردن جبهه مقاومت است گفت: امروز سوریه خط مقدم جبهه مقاومت بوده و ما این را با تمام وجود حس می کنیم.

معاون فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه ملت ایران کمکهای سوریه به ایران در دوران جنگ تحمیلی استکبار جهانی و صدام را فراموش نخواهد کرد اظهار کرد: به فضل الهی، ایستادگی و مقاومت ملت، ارتش و دولت سوریه سرانجام به بار خواهد نشست و اراده این کشور بر تروریست ها و دشمنان خود غلبه خواهد کرد.

سردار آبرومند با بیان اینکه از تمامی ظرفیتهای خود برای کمک به پیروزی جبهه مقاومت استفاده خواهیم کرد، گفت: معتقدیم تکلیف جنگ در عرصه زمین معین می شود و همانند دوران دفاع مقدس برای پیروزی می بایست فرماندهان در وسط میدان باشند که بحمدالله اینگونه نیز است.

سپهبد علی عبدالله ایوب نیز با تبریک روز پاسدار و تقدیر از جمهوری اسلامی ایران، بویژه کمک های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ملت و نظام سوریه برای مقابله با تروریست های تکفیری و حامیان آنها اظهار کرد:

بحمدالله امروز با کمکهای مستشاری برادران سپاه از جمله "حاج قاسم سلیمانی" و شجاعت بی بدیلی که از خود نشان داده‌اند پیروزیهای بزرگی برابر تروریست ها و دشمنان سوریه رقم خورده است، اما توطئه بسیار گسترده و وسیع است و امیدواریم در ادامه این روند شاهد تداوم موفقیت ها و پیروزی نهایی جبهه مقاومت باشیم.