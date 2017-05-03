درهای نمایشگاه کتاب تهران به روی مردم باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب صبح امروز با فعالیت تمامی بخش ها آغاز شد.

این نمایشگاه که روز گذشته با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شده بود، از دقایقی قبل درها خود را به روی علاقمندان به کتاب باز کرد و تا ۱۰ روز آینده ادامه خواهد داشت.

این گزارش می افزاید در ساعات اولیه نمایشگاه کماکان ناشران حاضران در آن در حال چینیش و آماده سازی غرفه های خود هستند و استقبال مردمی قابل توجهی تا زمان تنظیم این گزارش برخلاف سال گذشته از نمایشگاه به عمل نیامده است.

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب هر روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ و تا روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه در مجمتع فرهنگی شهر آفتاب برگزار می شود.