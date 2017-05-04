به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی جانباختن جمعی از کارگران زحمتکش در حادثه دلخراش معدن گلستان را تسلیت گفتند و تأکید کردند: لازم است همه اقدامهای ممکن برای نجات گرفتاران انجام گیرد.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حادثهی دلخراش و مصیبتبار معدن در گلستان که به جانباختن جمعی از کارگران زحمتکش و رنجدیده و گرفتاری جمعی دیگر از آن عزیزان انجامیده است، اینجانب را داغدار و مصیبتزده کرد. لازم است همهی اقدامهای ممکن برای نجات گرفتاران انجام گیرد. حادثه بسیار تلخ است و امیدواریم خداوند نظر عنایتی بفرماید. به خانوادههای همهی آن عزیزان تسلیت میگویم و برای آنان صبر و آرامش و برای گرفتاران فرج الهی را مسألت میکنم. تلاش دستگاههای گوناگون مأجور است، هر چه میتوانند این تلاش را افزایش دهند.
سیّدعلی خامنهای
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
