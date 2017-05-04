بازرسی قاطع درباره حادثه معدن آزادشهر/پیگیری‌ قضایی پس از قطعیت

حسین حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه معدن ذغال سنگ یورت آزاد شهر گفت: تحقیقات علت این حادثه دلخراش توسط نمایندگان تشکل‌های کارگری در استان گلستان آغاز شده و پس از اینکه نتیجه قطعی مشخص شد پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

وی درباره اینکه بعضا راننده واگن(خودروی حمل ذغال سنگ) را به دلیل تعویض باتری و وقوع جرقه علت حادثه عنوان می‌کنند گفت: در حال بررسی علت اصلی وقوع انفجار هستیم و در حال حاضر این بی انصافی است که پیش از تکمیل تحقیقات یک فرد را مقصر حادثه اعلام کنیم.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: همه دستگاه‌ها بدانند که پس از تعیین علت وقوع این حادثه دلخراش، جامعه کارگری آرام نخواهد نشست و در صورت لزوم پیگیری‌های قضایی هم انجام می‌شود.

حبیبی در پاسخ به این سوال که آیا کارگران این معدن مطالبات مالی داشتند یا خیر گفت: مواردی مبنی بر مطالبات معوق ۱۷ ماه، ۱۳ ماه یا کمتر مطرح می شود اما این موضوع هم هنوز مشخص نیست اما حتی اگر کارگری یک ماه هم حقوق نگرفته باشد مصداق کامل بهره کشی از کارگران است. بهره کشی یعنی حقوق کارگر به اندازه ارزشی که ایجاد می‌کند به وی پرداخت نشود چه بسا حتی حقوق کارگر در موعد مقرر پرداخت نشود این جنایت است.

بازرس کانون عالی شوارهای اسلامی کار کشور اظهار امیدواری کرد پس از تکمیل تحقیقات و بازرسی‌ها پیگیری‌های لازم با قاطعیت از سوی جامعه کارگری انجام خواهد شد.

