اطلاعیه خانه کارگر درباره انفجار معدن آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه خانه کارگر درخصوص انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر به شرح زیر است:

بسمه تعالی

متاسفانه یکبار دیگر حادثه گریبان شریفان را گرفت و این بار معدن زمستان یورت آزاد شهر بر اثر نشت گاز متان دچارانفجار بزرگی گردید و قلب آحاد ملت بویژه جامعه کارگری را جریحه دار کرد.

باوجود اینکه هنوز آمار دقیقی از درگذشتگان و مجروحان حادثه اعلامی در دست نیست، اما از تمام سازمان های مذکور می خواهیم تمام توان خود را برای نجات مصدومان به کارگیرند.

بر اساس تجربیات تلخ قبلی بویژه حادثه معدن باب نیروی کرمان و اطلاعی که از شیوه پیمانکاران معادن داریم و قبلا نیز بارها هشدارهای لازم را داده بودیم؛ به نظر می رسد عدم بکارگیری مانیتورینگ در معدن فاجعه به بار آورده است.

لذا از دستگاه های اجرایی و قضایی مجدانه می خواهیم با دقت موضوع را تحت تعقیب قرار دهند. بی شک بعد از روشن شدن علت و زوایای مختلف این حادثه بسیار تلخ، نظرات صریح تری را بیان خواهیم کرد.

ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار درگذشتگان، از مردم خداجو استدعا داریم برای نجات محبوس شدگان دعا کنند.

