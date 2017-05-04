۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

«نماگرد» از تنبلی می گوید/ مروری بر فیلم «حسن کچل»

به گفته تهیه کننده «نماگرد»، این برنامه شبکه مستند این هفته به موضوع تنبلی می پردازد و فیلم نوستالژیک «حسن کچل» را نیز مرور می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد گودرزی تهیه کننده «نماگرد» درباره قسمت جدید این برنامه توضیح داد: موضوع این قسمت از برنامه تنبلی است؛ تنبلی که گاهی ممکن است از سر احتیاج به اختراع بینجامد. شعار این هفته برنامه نیز ضرب المثل «به تاریکی لعنت نفرست برخیز و شمعی روشن کن» است.

وی افزود: در این قسمت فیلمی از آرمین رحمتی بیننده و همراه همیشگی «نماگرد» با موضوع تهیه نان محلی پخش می شود. همچنین بخش هایی از مستند پربیننده این هفته شبکه مستند با نام «یک روز آبی» را مرور می کنیم.

این تهیه کننده ادامه داد: پخش فیلم ١٠٠ ثانیه ای «مرثیه ای برای آب» و مرور بخش هایی از فیلم «حسن کچل» تولید سال ١٣٤٨ در بخش نوستالژیک از دیگر قسمت های برنامه است.

گودرزی تأکید کرد: در این برنامه که مجری در آن با موضوع تنبلی شوخی می کند، عکس های ارسالی مخاطبان هم روی آنتن خواهد رفت.

«نماگرد» جمعه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و شنبه ۱۶ اردیبهشت ساعت ۱۱ بازپخش می شود.

