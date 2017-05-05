  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

تا سال 2019؛

اسپیس ایکس ۴ هزار ماهواره به فضا می فرستد

اسپیس ایکس ۴ هزار ماهواره به فضا می فرستد

یک شرکت فضایی خصوصی اعلام کرده تا ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۴ هزار ماهواره اینترنتی به فضا می فرستد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپ ساینس، شرکت اسپیس ایکس تصمیم دارد تا ۲۰۱۹ بیش از ۴ هزار ماهواره اینترنتی به فضا بفرستد. درهمین راستا آزمایش های اصلی این طرح در پایان سال جاری انجام می شود.

 اجرای طرح ارسال بیش از ۴ هزار ماهواره به فضا و درحقیقت مدار زمین  بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ میلادی اجرایی خواهد شد.

 درصورت انجام پروژه تعداد ماهواره های موجود در فضا ۳۰۰ درصد افزایش می یابد و می توان دسترسی اینترنتی با سرعت یک گیگابایت برثانیه را در سراسر جهان فراهم کرد. چنین اینترنتی ۱۰۰ برابر سریع تر از پهنای باند فعلی است که برای خانه ها عرضه می شود.

به گفته پاتریسیا کوپر، نایب رییس اسپیس ایکس در امور دولتی، درحقیقت شبکه ماهواره ها سرعتی فیبرمانند  برای منطقه ای وسیع فراهم می کند.

کد مطلب 3970335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها