اسپیس ایکس ۴ هزار ماهواره به فضا می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپ ساینس، شرکت اسپیس ایکس تصمیم دارد تا ۲۰۱۹ بیش از ۴ هزار ماهواره اینترنتی به فضا بفرستد. درهمین راستا آزمایش های اصلی این طرح در پایان سال جاری انجام می شود.

اجرای طرح ارسال بیش از ۴ هزار ماهواره به فضا و درحقیقت مدار زمین بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ میلادی اجرایی خواهد شد.

درصورت انجام پروژه تعداد ماهواره های موجود در فضا ۳۰۰ درصد افزایش می یابد و می توان دسترسی اینترنتی با سرعت یک گیگابایت برثانیه را در سراسر جهان فراهم کرد. چنین اینترنتی ۱۰۰ برابر سریع تر از پهنای باند فعلی است که برای خانه ها عرضه می شود.

به گفته پاتریسیا کوپر، نایب رییس اسپیس ایکس در امور دولتی، درحقیقت شبکه ماهواره ها سرعتی فیبرمانند برای منطقه ای وسیع فراهم می کند.