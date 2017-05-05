آخرین وضعیت تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی صانعی درباره اردوی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در اصفهان عنوان کرد:اردوی بسیار مفیدی را در اصفهان برگزار کردیم. برگزاری تمرین در سالن نقش جهان کمک زیادی به ما کرد. این کفپوش استاندارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا را دارد و با توجه به جنس کفپوش و سالن استاندارد مسابقات، به خوبی برنامه هایمان را برای بازی ها شبیه سازی کردیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در اصفهان شرایط مسابقات برای بازیکنان تصویرسازی شد. این اردو به طور حتم برای ما مفید خواهد بود وتاثیراتش را در هنگام برگزاری مسابقات خواهیم دید. واقعیت این است اگر می دانستیم این اردو این قدر منافع برای تیم دارد برنامه ریزی برای حضور بیشتر را انجام می دادیم. با این وجود از آنجا که از قبل برنامه ریزی کرده بودیم امکان افزایش روزهای ماندن تیم در این اردو وجود نداشت. لازم می دانم از شهردار محترم اصفهان و سازمان ورزش شهرداری اصفهان و همچنین اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، باشگاه های گیتی پسند، فولاد ماهان، باشگاه فرهنگی ورزشی نامینو، هیات فوتبال اصفهان، هیات کشتی اصفهان تقدیر و تشکر داشته باشم.

سرمربی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه امروز به تهران بازمی گردیم و بازیکنان دو روز فرصت خواهند داشت در کنار خانواده باشند و سپس از روز یکشنبه تمرینات مان را از سر می گیریم. ضمن اینکه پنجشنبه ظهرهم سفر معنوی به مشهد مقدس داریم تا بازیکنان در فضای خاص مهیای حضور مقتدرانه در مسابقات شوند. جمعه ظهربه تهران برمی گردیم و شنبه شب برای حضور در مسابقات راهی تایلند می شویم.

صانعی افزود: در آستانه برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا باید بگویم که تیم آمادگی خوبی دارد. به طور حتم با برگزاری تمرینات در هفته آینده به شرایط ایده آل نزدیک می شویم. از مردم عزیزمان تقاضا دارم این تیم را که آینده فوتسال کشور را رقم خواهد زد از دعای خیر خود محروم نکنند. امیدوارم بتوانیم با دست پر از مسابقات به ایران عزیزمان برگردیم.