حمید بروغنی، مشاور مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، با اشاره به رشد چشمگیر صنعت بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این صنعت از یک سرگرمی ساده به یکی از بزرگ‌ترین صنایع سرگرمی جهان تبدیل شده و از نظر درآمدزایی نیز از صنایع سینما و موسیقی پیشی گرفته است. در چنین شرایطی، تولید یک بازی باکیفیت به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست و معرفی مؤثر محصول به مخاطبان، نقشی اساسی در جذب بازیکنان دارد.

بروغنی با اشاره به موانع این حوزه گفت: چالش‌های بازاریابی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای، ناملموس بودن محصولات دیجیتال، دشواری اعتمادسازی پیش از خرید، انتشار مستمر بازی‌های جدید و رقابت برای جلب توجه مخاطبان از جمله مهم‌ترین موانع این حوزه هستند.

مشاور مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران افزود: بازی‌های رایانه‌ای برای تداوم موفقیت به جامعه‌ای فعال از بازیکنان نیاز دارند و نبود تعامل مستمر با مخاطبان می‌تواند به کاهش محبوبیت و فراموش شدن یک بازی منجر شود. از سوی دیگر، کوتاه بودن چرخه هیجان پیرامون بازی‌ها ضرورت اجرای برنامه‌های مستمر برای حفظ و بازگرداندن بازیکنان را افزایش می‌دهد.

او بازاریابی پیش از انتشار را یکی از مراحل مهم موفقیت بازی‌ها دانست و عنوان کرد: یکی از عوامل موفقیت بازی این است که پیش از انتشار بازی، تریلرهای سینمایی، ویدئوهای کوتاه و تصاویر و اطلاعات بازی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود. این اقدامات علاوه بر ایجاد انتظار و کنجکاوی در مخاطبان، زمینه اعتمادسازی و دریافت بازخورد پیش از عرضه رسمی محصول را فراهم می‌کند.

بروغنی، بازاریابی درون‌بازی را از دیگر عوامل مؤثر در حفظ مخاطبان برشمرد و افزود: ارائه به‌روزرسانی‌های فصلی، طراحی رویدادهای محدود، عرضه آیتم‌ها و اسکین‌های انحصاری و ایجاد سیستم پاداش و مأموریت‌های روزانه، از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند انگیزه بازیکنان برای ادامه حضور و بازگشت به بازی را تقویت کنند.

مشاور مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران ادامه داد: جامعه‌سازی و بازاریابی دهان‌به‌دهان نیز از دیگر مؤلفه‌های مهم توسعه بازی‌ها است. همچنین باید بسترهایی مانند دیسکورد، برگزاری مسابقات و رویدادهای آنلاین و طراحی برنامه‌های ارجاع برای دعوت دوستان ایجاد شود. این اقدامات با تقویت حس تعلق و مشارکت بازیکنان، به گسترش طبیعی جامعه مخاطبان کمک می‌کنند.

او همچنین استفاده از داده و تحلیل رفتار کاربران را برای بهبود عملکرد بازی‌ها ضروری دانست و گفت: بررسی نقاطی که بازیکنان در آن بازی را ترک می‌کنند، شناسایی دلایل کاهش مشارکت، اجرای آزمون‌های مقایسه‌ای برای انتخاب مؤثرترین تبلیغات و محتوا و شخصی‌سازی پیشنهادها بر اساس علایق کاربران، از جمله راهکارهای مهم در این زمینه است.

بروغنی در پایان خاطرنشان کرد: بازاریابی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای به معرفی اولیه محصول محدود نمی‌شود، بلکه فرآیندی مستمر است که از ماه‌ها پیش از انتشار آغاز شده و در تمام مراحل حیات بازی ادامه می‌یابد. ترکیب خلاقیت، شناخت دقیق جامعه بازیکنان، بهره‌گیری هوشمندانه از داده‌ها و همکاری با تأثیرگذاران می‌تواند زمینه موفقیت و ماندگاری بازی‌ها را فراهم کند؛ چراکه حتی یک بازی باکیفیت نیز بدون برخورداری از راهبرد بازاریابی مناسب ممکن است در میان انبوه محصولات رقیب ناشناخته باقی بماند.