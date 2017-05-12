حضور «قصه های آقای خاص» در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشر داستان امسال با ۱۵۰ عنوان در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر شده که از این تعداد، ۸۵ کتاب، چاپ اولی هستند.

یکی از کتاب های چاپ اول داستان برای نمایشگاه امسال، مجموعه داستان «قصه های آقای خاص» نوشته لائو ما است. این کتاب چینی، تعدادی داستان کوتاه به هم مربوط را در بر می گیرد که فضاهای دانشگاهی و ارتباط بین استاد و دانشجو را با زبان طنز به چالش می کشد.

این کتاب توسط سحر توکلی ترجمه شده است.

رمان «تراژدی اسبی که ایستاد» هم که انتهای سال ۹۵ به قلم روح الله سهرابی کارگردان تلویزیون چاپ شد، از دیگر آثار غرفه نشر داستان است. در حال حاضر نسخه های چاپ اول این کتاب رو به اتمام بوده و قرار است پس از نمایشگاه، به چاپ دوم برسد.

رمان «مانند کسی که آوازش را فراموش کرده است» نوشته آنیما احتیاط هم توسط این ناشر در نمایشگاه عرضه شده که در سال ۹۴ نامزد جایزه واو شده است. چاپ دوم این رمان با ۵۰۰ نسخه در نمایشگاه عرضه می شود.

یکی دیگر از آثار نشر داستان در نمایشگاه، رمان عامه پسند «رویایی که من داشتم» نوشته ناهید گلکار است که فروش بسیار خوبی در غرفه این ناشر داشته است.