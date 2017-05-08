پویانمایی «چشم انداز خالی» به صداگذاری رسید

کارگردان «چشم انداز خالی» در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: صدای این فیلم به صورت دالبی دیجیتال تهیه و توسط کمپانی سونی پیکچرز پخش خواهد شد.

علی زارع قنات نوی گفت: انیمیشن «چشم انداز خالی» به داستان چشم انتظاری های مادر شهیدی می پردازد که هنوز امید دارد پسرش از جنگ بازگردد.

وی افزود: این انیمیشن که طی ۳ سال طراحی و ساخته شده است با سبک انیمیشن فیلم، روتوسکوپی و تلفیقی از انیمیشن دو بعدی و سه بعدی تهیه شده که برای اولین بار با چنین حجمی در ایران به اجرا درآمده است.

این درحالیست که از سایر آثار تولید شده در مدرسه کارگاهی سینما می توان به فیلم های کوتاه عقل سرخ ، فریادها و نجواها ، سفرنامه سیستان ، برندگان چیزی نمی برند ، پاییز خاکستری ، بندناف ، انیمیشن عروسک چینی بابا ، انیمیشن زندگی دیگران ، مستند بلند چراغ ها «مستند پرتره استاد جمال میرصادقی» ، مستند بلند با باران ببار«مستند پرتره استاد امین فقیری» و ...... نام برد .

مدرسه کارگاهی سینما در حال حاضر مستندی در مورد شهر شیراز را در دست تولید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «چشم انداز خالی» به نویسندگی و کارگردانی علی زارع قنات نوی، به چشم انتظاری های مادر شهیدی می پردازد که هنوز امیدوار است پسرش از جنگ بازگردد. این انیمیشن از محصولات مدرسه کارگاهی سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم است.