دخالتی در تائید و رد صلاحیت هانداشتم/مشارکت حداکثری اولویت اصلی

سید احسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی چند روز اخیر مباحثی در خصوص دخالت های بنده در خصوص تائید و یا رد صلاحیت افراد برای انتخابات شوراهای اسلامی در شهرهای کردستان منتشر شده است که تمامی این موارد شایعه است و از اساس کذب است.

وی ادامه داد: سه نفر از نمایندگان کردستان به عنوان اعضای هیات نظارت استان در بحث انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاها فعالیت می کنند و آنها بر اساس قانون عمل کرده و من نیز در جایگاه نظارتی خود به قانون عمل می کنم و به هیچ عنوان نه از فرد خاصی حمایت کرده و یا اینکه در خصوص رد صلاحیت افراد دخالت نکرده ام.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: ساز و کار تائید و رد صلاحیت افراد برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کردستان مشخص است و اعضای هیات های نظارت شهرستانی و استانی در قالب این ساز و کار قانونی فعالیت کرده و نمی توانند سلایق را در این بخش اعمال کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به حضور حداکثری داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در سراسر کشور به ویژه استان کردستان، افزود: به هیچ عنوان در طول زمان بررسی صلاحیت ها به اعضای هیات های نظارت هیچ سفارشی نداشته ام و انتظار می رود که افراد سودجو دست از این شایعه سازی ها بردارند چرا که ادامه این روند هیچ سودی برای جامعه به دنبال ندارد.

علوی ضمن استقبال از حضور سلایق و گروه های مختلف در انتخابات های مختلف در کشور به ویژه شورای اسلامی شهر و روستاهای کردستان، عنوان کرد: حضور افراد مختلف می تواند زمینه برای انتخاب درست و مناسب را برای مردم فراهم کند و در همین راستا همه باید از حضور مردم برای عرض اندام در این عرصه استقبال کنیم و به سمت و سوی برگزاری انتخاباتی پرشور حرکت کنیم.

وی یادآور شد: نکته مهمتر اینکه من حدود ۱۰ روز در ایران نبودم و در قالب گروه پارلمانی به سفر خارج از کشور رفته بودم و متاسفانه عده ای با شایعه سازی اعلام کرده بودند که سید احسن علوی در رد و یا تائید صلاحیت شوراهای اسلامی به ویژه در شهر سنندج دخالت کرده است که این حرف شایعه است و از اساس کذب است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث مهم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت های اصلی در این دوره از انتخابات تلاش برای حضور حداکثری مردم در صحنه است و در راستای عملیاتی کردن این مهم همه باید تلاش کنند و زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم فراهم کنند.

وی به پیام های اصلی حضور مردم در صحنه انتخابات اشاره کرد و گفت: حضور مردم در انتخابات می تواند بار دیگر تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن را خنثی کند و به همین دلیل مهم است که افراد با هر گرایش و سلیقه سیاسی و تنها در راستای اقتدار بیشتر نظام اسلامی در صحنه انتخابات حضور داشته باشند.

علوی انتخاب افراد برای مسئولیت در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه را مسئله دوم عنوان کرد و افزود: زمانی که مردم حضور پرشور داشته باشند، بعد می توان در خصوص ملاک های انتخاب افراد اصلح نیز بحث کرد و به همین دلیل موضوع اصلی و حیاتی ابتدا شرکت مردم در انتخابات است و سپس نوبت به نوع انتخاب می رسد.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت حضور مردم در انتخابات در نشست های مختلف به ویژه دیدار اخیر معظم له با معلمان، یادآور شد: حضور مردم در این عرصه باعث می شود تا بار دیگر نظام اسلامی با توان و قدرتی دو چندان در تحولات بین المللی نقش آفرینی کند و این مهم در نهایت در حوزه داخلی نیز دستاوردها و نتایج بسیار خوبی برای مردم به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در خصوص اهمیت رای مردم به افراد صالح و توانمند به ویژه در شوراهای اسلامی شهر و روستاها در استان کردستان، عنوان کرد: انتخاب مردم در سرنوشت و آینده جامعه موثر است و به همین دلیل انتخاب ها باید بر اساس ملاک های مشخصی صورت گیرد و زمینه برای حضور افراد توانمند و سالم در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها فراهم شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم تلاش ستاد انتخابات استان کردستان مبنی بر حفاظت از رای مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، اظهار داشت: تمامی عوامل برگزاری انتخابات و حتی هیات های بازرسی و نظارت باید با تلاش و دقت زیادی از آراء مردم حفاظت کنند.

علوی در پایان بیان کرد: انتظار می رود که با تلاش و کوشش جمعی و همچنین حضورپرشور مردم در صحنه شاهد برگزاری انتخاباتی با حضور حداکثری مردم در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ باشیم.