واکنش پرسپولیس به ادعای بیرانوند و احتمال حضور رضاییان در استقلال

حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، به پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل الوحده و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا پرداخت و تاکید کرد که «گادوین منشا» با امضای قرارداد، بازیکن پرسپولیس است. وی همچنین به ادعای علیرضا بیرانوند مبنی بر داشتن پیشنهاد خارجی واکنش نشان داد و گفت که باشگاه بهترین تصمیم را برای بازیکنانش می‌گیرد. گمانه‌زنی‌های حضور رامین رضاییان در استقلال هم سئوال دیگری بود که عضو هیات مدیره پرسپولیس به آن پاسخ داد. مشروح این گفتگو در زیر می‌آید:

* خبرگزاری مهر - بازی پرسپولیس مقابل الوحده و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا را چطور دیدید؟

- حمیدرضا گرشاسبی: خدا را شکر دیروز روز پرسپولیس بود و تماشاگرانی که به ورزشگاه آمده بودند، خوشحال استادیوم را ترک کردند. همینطور کسانی که از پای تلویزیون مسابقه را تماشا کردند، یک بازی خوب و زیبا دیدند. از سوی دیگر حواسها به بازی الهلال و الریان هم بود که خوشبختانه در آن مسابقه هم اتفاقات خوبی افتاد. حق پرسپولیس این بود که از گروهش صعود کند. ان شاءالله بتوانیم ادامه کار را هم با موفقیت طی کنیم تا پرسپولیس به جایگاه واقعی خودش که سالها از آن دور بوده است، برسد.

* در مرحله بعد باید با لخویا قطر بازی کنید. چقدر برای صعودتان از مرحله حذفی شانس قائلید؟

- لخویا تیم خوب و قدرتمندی است ولی بازیکنان ما باید تماشاگرپسند و با تمام وجود بازی کنند. اگر مقابل لخویا هم همینطور باشیم می توانیم به مراحل بالاتر هم صعود کنیم.

* با قهرمانی در لیگ برتر و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا، امسال به چند درصد اهدافتان دست یافتید؟

- خیلی از انرژی ما صرف مسائل حاشیه ای بخصوص بدهی های قبلی بود که روی دوش پرسپولیس سنگینی می کرد. از سویی باید طوری کار می کردیم که بازیکنان از نظر مالی دچار مشکل نشوند. باید مراقب می بودیم تا تیم با آرامش خاطر به تمرین و کارش بپردازد. خوشحالیم بخش عمده ای از اهدافی که ترسیم کرده بودیم را به دست آوردیم. در فصلی که یکی، دو هفته پیش تمام شد پرسپولیس توانست خیلی از رکوردها را از آن خود کند. به نظرم پرسپولیس این استحقاق را دارد که برای سایر باشگاه ها الگو شود. هدف اصلی هم همین است که از قالب تیم خارج شده و به باشگاه تبدیل شویم.

* یکی از انتقاداتی که به باشگاه وارد است، گران بودن بلیت بازی های آسیایی است؛ همانند بازی روز گذشته. چرا باشگاه بلیتها را ارزان نمی کند تا ورزشگاه کاملا پر شود؟

- در جلسه بعدی هیات مدیره در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد. به هر حال در بازی روز گذشته هم نسبت به بازی قبل، بلیت ها ارزان شده بود ولی ان شاءالله بازهم در جلسه بعدی هیات مدیره تصمیم خوبی گرفته می شود تا هواداران راحت به ورزشگاه بیایند و دغدغه ای از این بابت نداشته باشند. ضمن اینکه بازی روز گذشته باعث شد تا خیل عظیم هواداران که یک مقدار به خاطر تمرین نکردن بازیکنان دلخور شده بودند، با بازیکنان آشتی کنند. امیدواریم این حمایت در بازی با لخویا هم ادامه داشته باشد تا یار دوازدهم به صعود ما کمک کند.

* یکی از سئوالات و ابهامات هواداران پرسپولیس، وضعیت گادوین منشا مهاجم نیجریه ای است که گفته می شود زیر قراردادش زده است.

- چه کسی گفته منشا زیر قراردادش زده است؟

* این بازیکن خودش مصاحبه کرد و گفت که با پرسپولیس قراردادی نبسته است. با این حال باشگاه هم تصویر قرارداد منشا را منتشر کرد. با این شرایط خیال هواداران از این بابت راحت باشد؟

- مسائل جزئی در این ارتباط را باید از مدیرعامل باشگاه بپرسید ولی افرادی که اسم برده می شود، قراردادشان امضا شده است. خیال هواداران راحت باشد.

* آقای گرشاسبی! شب گذشته و بعد از پایان بازی علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس اعلام کرد که از یک باشگاه خارجی پیشنهاد خوبی دارد. آیا پرسپولیس با جدایی بیرانوند موافقت می کند؟

- یکی از اهداف باشگاه رشد و پیشرفت بازیکن و همچنین سربلندی کشور است. این مسائل اگر واقعی باشد در هیات مدیره با حضور سرمربی و بازیکن مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست باشگاه پرسپولیس این نیست که بخواهیم جلوی رشد بازیکن را بگیریم. اگر پیشنهادی باشد و باعث پیشرفت و شکوفایی بازیکن بشود، برای باشگاه هم افتخار بزرگی است. ما باید فضای پرواز را فراهم کنیم نه اینکه بخواهیم به خاطر منافع باشگاه، جلوی شکوفایی بازیکن را بگیریم. البته بررسی و تصمیم ما حرفه ای است نه احساسی. اینکه بگوییم بیرانوند اعلام کرده پیشنهاد دارد و ما هم نظرمان را بلافاصله اعلام کنیم، اینطور نیست. تصمیمات انفرادی نیست. باشگاه و کمیته فنی وارد می شوند و همانطور که گفتم اگر پیشنهاد خوبی باشد که باعث رشد بازیکن شود، با آن موافقت می کنیم.

* آیا ادعای بیرانوند مبنی بر داشتن پیشنهاد خارجی صحت دارد؟ در این ارتباط پیشنهادی به باشگاه پرسپولیس رسیده است؟

- نمی شود این مسائل را رسانه ای کرد. داستان همانی بود که گفتم. اگر تیمی باشد که باعث شکوفایی بازیکن شود، با نظر مثبت در جلسات فنی و جلسات هیات مدیره تصمیم گیری می شود. اگر آن پیشنهاد از نظر مالی خوب باشد ولی آینده ای نداشته باشد، باشگاه سخت اجازه جدایی به بازیکنان خواهد داد.

* شما در حالی اقدام به جذب گادوین منشا کرده اید که فدراسیون فوتبال قانون منع جذب بازیکن خارجی را برای باشگاه های بدهکار مصوب کرده است. چطور با وجود این قانون منشا را جذب کردید؟

- باید بگویم نامه ای از فدراسیون فوتبال به دست ما نرسیده است و ما مشکلی نداریم. مواردی بوده که حل کرده ایم. ما به بخشنامه های فدراسیون احترام می گذاریم ولی با نامه نگاری هایی که آقای طاهری با فدراسیون داشته، ظاهرا مشکلی در این بحث نداریم.

* گفته می شود وزیر ورزش هم در این ارتباط از باشگاه پرسپولیس حمایت داشته و از فدراسیون به خاطر تصویب این قانون انتقاد کرده است.

- به هر حال فدراسیون فوتبال هم حق دارد. مهدی تاج می گوید بدهکاری ها مشکلاتی را ایجاد می کند و نامه جرایم اعلام بدهی روی بدهی نیاید که گریبان فدراسیون فوتبال را هم بگیرد. با این حال باشگاه باید جوری باشد که مشکلات رفع شود و ما هم داریم در این مسیر حرکت می کنیم.

* پرسپولیس در حالی اقدام به جذب بازیکنان جدید زده است که شنیده می شود مذاکراتی با بعضی از بازیکنان استقلال هم داشته است. این موضوع انتقاد استقلالی ها را در پی داشته است.

- به هیچ عنوان بحثی برای جذب بازیکن از استقلال مطرح نشده است و من اطلاعی ندارم که این صحبتها از کجا مطرح می شود.

* این روزها گمانه زنی ها و شایعاتی مبنی بر احتمال حضور رامین رضاییان در تیم استقلال شنیده می شود. آیا باشگاه پرسپولیس مشکلی با این موضوع ندارد؟

- رامین رضاییان از پرسپولیس رضایتنامه گرفته و آزاد است هر تصمیمی که می خواهد بگیرد. وقتی این بازیکن با ما قرارداد ندارد، حق نداریم به حریم شخصی او ورود کنیم و در سرنوشتش دخالت داشته باشیم.

* آیا صحت دارد رامین رضاییان در جلسه هیات مدیره قسم خورده است که به استقلال نمی رود؟

- (بی میل پاسخ می دهد) اینها مسائلی است که نمی شود روی آن بحث کرد.

* ممکن است هیات مدیره باشگاه دستخوش تغییرات شود؟

- این موضوع در اختیار وزارت ورزش است. تصمیم گیر اصلی استقلال و پرسپولیس، وزارتخانه است. هر تصمیمی هم بگیرند، مورد احترام است.

* آیا گزینه دیگری به جای محمدرضا زادمهر به هیات مدیره اضافه شده است؟

- تا این لحظه (صبح سه شنبه) خیر.