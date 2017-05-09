اعلام بدهی ۶۰هزار میلیاردی شهرداری یا بی اطلاعی است یا سیاسی بازی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از دیون باقی مانده است گفت: قریب هزار میلیارد تومان از این بدهی باید اصلاح شود.

قدرت الله گودرزی در خصوص اصلاحات گفت: در برخی جاها قرارداد منعقد شده ولی اجرایی نشده است و یا اسناد ارائه نشده است .

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: در تیر ماه سال گذشته در خصوص میزان دیون شهرداری تهران گزارشی ارائه کرده ایم و تمامی اعضای شورا در این باره اطلاعات لازم را دارند وعلت اینکه برخی از از اعضای شورا اظهار بی اطلاعی می کنند جالب است.

وی با اشاره به اینکه برخی اعلام می کنند شهرداری تهران ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد گفت: این میزان بدهی درست نیست و کسانی که این موضوع را مطرح می کنند یا بی اطلاع هستند و یا سیاسی بازی می کنند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در خصوص ریز بدهی شهرداری تهران گفت: در حال حاضر به بانک ها ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی داریم و بدهی به پیمانکاران، بیمه و املاک نیز حدود ۴ هزار میلیارد تومان است و در مجموع شهرداری تهران ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهکار است.

وی با اشاره به بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران در سال ۹۵ گفت: بدهی تا تیر ماه ۹۵، ۵ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان بوده و در حال حاضر میزان بدهی به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

گودرزی با بیان اینکه میزان بدهی به املاک حدود هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان بوده گفت: در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی باقی مانده است.

به گفته گودرزی، بدهی ها در حال پرداخت است و هر کسی اسنادش آماده باشد دیونش پرداخت می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شهرداری بسیار مقروض است و در حقیقت ورشکسته شده و دست به شهرفروشی زده است، گفت: در زمان تحویل شهرداری تهران به این مدیریت شهردار قبلی هم بدهی داشته که به مرور زمان پرداخت شده است. در همه جای دنیا این مرسوم است، اقساط بانکها در سر رسید مقرر پرداخت می شود و هم اکنون به طور مستمر پرداخت می شود.

وی ادامه داد: توصیه می کنم عزیزانی که در بیان اینگونه موارد اطلاعاتی ندارند از اظهار نظر بی مورد خودداری کنند.

به گفته گودرزی، شهرداری تهران بنا به اظهار بسیاری از مدیران بانکها در پرداخت اقساط به خوبی عمل کرده و جزو خوش حسابها بوده است.

وی بیان کرد: وجود دیون در همه سازمانها و ارگانها امری طبیعی است و بعضا بیش از ۲۰درصد سقف اعتبار سالانه است.این در حالی است که کف دیون در شهرداری تهران زیر ۷ درصد است.

معاون شهردار تهران افزود: به لطف مدیریت جهادی کنونی پروژه ها فعال هستند و هیچ پروژه ای به خاطر مسایل مالی متوقف نشده است.

معاون شهردار تهران در خصوص فاینانس‌های شهری گفت: در حال حاضر فاینانس پروژه امام علی به صورت کامل تسویه شده است و فاینانس پروژه صدر نیایش با بانک عامل تقسیط شده است و در حال پرداخت است.البته بگویم که مبالغ فاینانس ها در دل همان ۱۲ هزار میلیارد تومانی است که به بانک‌ها بدهکار هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای معتقدند شما برای اداره شهر دست به شهرفروشی زده‌اید گفت: در ۱۰ سال گذشته ما باید ۱۱هزار میلیارد تومان املاک می‌فروختیم این در حالی است که ۹ هزار میلیارد تومان فروختیم که آن هم برای تهاتر در انجام پروژه‌های در دست ساخت بوده است.

گودرزی ادامه داد: همچنین باید ۹ هزار میلیارد تومان املاک تملک می‌کردیم که در حال حاضر ۲۱هزار و۸۰۰ میلیارد تومان تملک کرده‌ایم. به تعبیری تملک بیش از۲/۲۵درصد فروش بوده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه افزود: عده‌ای که می‌گویند ما تراکم فروشی کرده‌ا یم بی‌اطلاع هستند چرا که در چند سال گذشته تراکمی وجود نداشته است.هر چه جلوتر آمده‌ایم صدور پروانه منفی شده است چرا که ساخت و ساز در حال رکود است.

معاون مالی و اقتصاد شهری با بیان اینکه تا سال ۶۲ ، ۴۵ درصد بودجه شهرداری‌ها از محل بودجه عمومی تامین می شده ، گفت: از همان سال بودجه خود کفایی شهرداریها توسط دولت به مجلس ارائه شده است.جالب است نه تنها هیچ اتفاقی رخ نداد بلکه در سال گذشته ۴۵ درصد درآمدهای پایدار شهرداری از ارزش افزوده را نیز کم کردند حال چطور ما به خودکفایی برسیم.

وی در مورد درآمدهای پایدار نیز گفت: شهرداری تهران از سالهای گذشته همه درآمدهای خود را در جهت تامین مالی از محل درآمدهای پایدار مصروف کرده و با همه مشکلات اقتصادی موجود، بحمدالله توفیقاتی هم داشته است.

گودرزی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای منتقدند که چرا شما شهر آفتاب و فروشگاه شهروند را فروخته‌اید گفت: شهر آفتاب را سال گذشته افتتاح کردیم و باید به درآمدزایی برسد و شهروند هم جزو بنگاه‌های اقتصادی است وفقط بخشی از آن واگذار شده است.

وی در بخش دیگر سخنانش در خصوص تخصیص یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی گفت: بر اساس مصوبه مجلس در سال ۸۶ قرار بود که یک میلیارد دلار دولت از حساب ارزی به شهرداری‌ تهران با تضمین بازپرداخت که به عهده دولت است برای توسعه خطوط مترو پرداخت شود و تا کنون یک ریال هم نداده‌اند. این در حالی است که در اواخر سال ۹۵ طی جلسه‌ای که با مسئولین ارشد دولتی داشتیم قرار شد که این بازپرداخت‌ها تا نوروزی ۹۶ انجام شود ولی هیچ اتفاقی رخ نداد.

گودرزی با تأکید بر این موضوع که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم گفت:بر اساس قانون در بحث عمران ،در احداث مترو ، یارانه بلیط اتوبوس، مترو، بافت فرسوده و.... دولت‌ها می‌توانند به شهرداری‌ها کمک کنند.این در حالی است که هر سال مبالغ هنگفتی در توسعه زیر ساختها و...... هزینه کرده‌ایم اما دولت علیرغم پیگیری های مستمر عنایتی نداشته است.

گودرزی تأکید کرد: تمام قول‌های دولت روی کاغذ است و تا کنون کمکی نکرده است.