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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی خواستار شد:

وزیر آموزش و پرورش خودش استعفا دهد

وزیر آموزش و پرورش خودش استعفا دهد

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پرورش بهتر است خودش استعفا دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در پایان جلسه علنی امروز مجلس با ارائه تذکر شفاهی، به تخلفات صورت گرفته توسط وزیر آموزش و پرورش در موضوع واردات لباس اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان همزمان با وزارت، رئیس هیات مدیره یک شرکت نیز هست که این خلاف قانون است.

وی افزود: علاوه بر این با استفاده از کارت بازرگانی یک شرکت فنی برای واردات لباس اقدام کرده که این هم فرار مالیاتی و هم خلاف قانون است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به سند ۲۰۳۰ یونسکو اشاره کرد و گفت: پذیرش سند ننگین ۲۰۳۰ برخلاف اصول و مبانی جمهوری اسلامی است؛ لذا با توجه به همه این تخلفات درخواست داریم وزیر خودش استعفا دهد.

کد مطلب 3974342

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