وزیر آموزش و پرورش خودش استعفا دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در پایان جلسه علنی امروز مجلس با ارائه تذکر شفاهی، به تخلفات صورت گرفته توسط وزیر آموزش و پرورش در موضوع واردات لباس اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان همزمان با وزارت، رئیس هیات مدیره یک شرکت نیز هست که این خلاف قانون است.

وی افزود: علاوه بر این با استفاده از کارت بازرگانی یک شرکت فنی برای واردات لباس اقدام کرده که این هم فرار مالیاتی و هم خلاف قانون است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به سند ۲۰۳۰ یونسکو اشاره کرد و گفت: پذیرش سند ننگین ۲۰۳۰ برخلاف اصول و مبانی جمهوری اسلامی است؛ لذا با توجه به همه این تخلفات درخواست داریم وزیر خودش استعفا دهد.