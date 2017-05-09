مدیریت انقلابی و جهادی راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع پرشور مداحان بسیجی در سالن ۲۲ بهمن سپاه استان بوشهر به ارائه تحلیلی از عملکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت ها از در نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی و با روی کارآمدن دولت سازندگی برای آبادانی ویرانی های ناشی از جنگ تحمیلی به دلیل اینکه در کشور پولی موجود نبود، به ناچار به اخذ وام از بانک جهانی روی آوردند که با شرط انجام نسخه های تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی کارخانه ها این کار صورت پذیرفت.

وی افزود: نتیجه عمل به این نسخه های غربی که به تبع آن بسیاری از کارخانه ها و شرکت های دولتی به صورت مجانی به افراد خاصی واگذار شد، ایجاد مشکلاتی نظیر انسداد سیاسی و رواج اشرافی گری و زراندوزی در میان مسئولین در سطوح مختلف کشور بود.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) تصریح کرد: پس از دولت سازندگی و با روی کار آمدن دولت اصلاحات، باورهای عمیق مردم مورد هجمه قرار گرفت و کار به جایی رسید که تحت عنوان آزادی بیان، امام حسین(ع) را به عنوان شخصی خشونت طلب و زیارت عاشورا را یک نسخه خشونت طلب معرفی کردند.

وی گفت: در دولت اصلاحات با سر دادن شعارهایی نظیر جدایی دین از سیاست و گفتگوی تمدن‌ها، تمرکز دولت در حوزه سیاسی حاکم شد و از حوزه اقتصادی غفلت شد.

خرمدل اضافه کرد: در سال ۸۴ و با سرخوردگی مردم از وضع سیاسی موجود و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد خصوصا در ۴ سال اول به توده‌های مردم توجه شد اما در ۴ سال بعد با پیوستن به جریان انحراف دوباره روحیه اشرافی‌گری رویه برخی از مسئولین شد.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ و با حاکمیت دولت اعتدال، مردم ما مدیریت دولت مردان برای حل مشکلات جامعه را با نگاه به بیرون از کشور ملاحظه کردند و تا امروز به مردم ثابت شده که جریان‌های اصلاح طلب، اصولگرا، انحراف و چپ و راست نمی توانند مشکلات کشور حل کنند.

خرمدل تاکید کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور و ایجاد رشد و رونق اقتصادی، حاکم شدن یک مدیریت انقلابی و جهادی در اداره امور اجرایی کشور است و صف‌بندی‌های اصولگرا و اصلاح طلب مطرح نیست بلکه مدیریت انقلابی نسخه پیشرفت، اعتلاء و رونق کشور خواهد بود.

وی خطاب به مداحان بسیجی بیان داشت: امروز رسالت شما بصیرت بخشی به آحاد مردم و جهاد فرهنگی و تشویق حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای است که می بایست به نحو شایسته ای صورت پذیرد.