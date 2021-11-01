در حوزه سیاست و سبک زندگی انحرافات و اشکالاتی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در جلسه اخیر درس اخلاق حوزه علمیه امام رضا (ع) با بیان حدیثی از امام علی (ع) اظهار داشت: حضرت فرمودند هر روزی که می‌گذرد، پیش پایم یک چالش، مانع و مساله ایجاد می‌کنند، تا نتوانم اصلاحات در جامعه ایجاد کنم؛ پیامبراکرم (ص) به عنوان عقل کل هرگز به خود اجازه نمی‌دهد که بدون انتخاب جانشین امت را به حال خود رها و دارفانی را وداع بگوید.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه بعد از رحلت رسول الله (ص) با تغییر نگاه سیاسی مردم این انحراف را در جامعه اسلامی ایجاد کردند که مردم باید وصی پیامبر را انتخاب کنند، گفت: این انحراف در حوزه سیاست و بلکه در نگاه کلامی و در عقیده مردم به وجود آمد. این انحراف تا جایی پیش رفت که در دوره عثمان خلافت پیامبر اکرم (ص) و وصایت ایشان به سلطنت تبدیل شد و افرادی چون عثمان آمدند و با رفتارهای اشرافی موقعیت و کیفیت رفتار خلیفه با مردم را به گونه‌ای دیگر جلوه دادند.

استاد حوزه علمیه این دوره را منشأ پیدایش مذاهب انحرافی در اسلام بیان و عنوان کرد: از جمله این انحرافات در حوزه اقتصادی بود که سبب شد اشرافی گری اقتصادی بر زندگی بسیاری از اصحاب حاکم شود یا به تعبیر امروزی زیاده‌خواهی و رانت‌خواری در بین اصحاب و چهره‌ها رایج شد. در این دوره اموالی به ناحق جابجا و به افرادی بیجا امتیازاتی داده شد.

وی افزود: این موارد مشکلاتی بود که باید حل می‌شد، این مشکلات شبیه مشکلاتی است که امروز در رفتار، گفتار، افکار و اندیشه‌های برخی از پیشکسوتان مبارزه در انقلاب کشور ما به وجود آمده است که با مرام امام راحل سازگاری ندارد. با خواست، مشیت، رهنمودها و نیات مقام معظم رهبری سازگاری ندارد؛ اما در حوزه سیاست، افکار، معیشت، سبک زندگی، مناسبات و روابط اجتماعی و قلمرو فرهنگ انحرافاتی و اشکالاتی به وجود آمده است که اصلاح آن مجال و تدبیر نیاز دارد و نباید کارشکنی شود بلکه باید موانع از پیش پا برداشته شود.

آیت الله رشاد ادامه داد: در مدت حاکمیت عثمان انحراف، تحریف، کج‌روی در افکار و اندیشه‌ها به وجود آمده بود و وقتی حضرت خواستند اوضاع را اصلاح کنند مسببان آن اجازه ندادند و هر روز مانعی ایجاد کردند. در کمتر از آن ۵ سال خلافت برای آن بزرگوار به قدری موانع ایجاد شد که ایشان مجال اصلاحات و مبارزه با مفاسد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اداری را به دست نیاوردند.

آیت‌الله رشاد در پایان خاطرنشان کرد: این اتفاق و بلا در تاریخ وجود داشته است و امروز نیز ادامه دارد طوری که در انقلاب اسلامی نیز شاهد آن هستیم و می‌بینیم که برخی در مقابل سعی و تلاش مسئولان دلسوز و مشفق موانع و مشکلاتی ایجاد می‌کنند که مطالبات و پیگیری‌های رهبر معظم انقلاب پیگیری نشده و اصلاحات واقعی و حقیقی محقق نشود.