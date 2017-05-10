حسین پوریانی‌فر که با نمایش «بی مرگی» از دانشگاه سوره در بخش صحنه ای بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران حضور پیدا کرده است درباره موضوع و شکل اجرایی این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «بی مرگی» همچون تجربه قبلی ام که نمایش «شینیون» بود توسط سیاوش حیدری نوشته شده است. طرح «بی مرگی» از خودم بود که به سیاوش حیدری پیشنهاد نوشتن آن را دادم و این نمایشنامه تا به حال حدود ۷ بار بازنویسی شده است.

این کارگردان جوان تئاتر اظهار کرد: بیشترین تجربه ای که در این شکل کار برای من اهمیت دارد، روایی بودن متن است. فکر می کنم که روایت برای تماشاگر امروز ما جذاب نباشد که البته با در نظر گرفتن همین موضوع این انتخاب را انجام دادم. ما در نمایش «بی مرگی» به قولی با فرم روایت بازی کردیم و از این رو روایت موجود در نمایش «بی مرگی» با روایتی که در این شکل کارها هست، متفاوت است.

عضو گروه تئاتر «پاپتی‌ها» با بیان اینکه در نمایش «بی مرگی» شکل دادن روایت و چگونه رفتار کردن با روایت برایش مهم بود، افزود: معتقدم هیچ ایده و تجربه جدیدی وجود ندارد که بخواهیم روی آن دست بگذاریم بلکه اشکال جدید وجود دارد، یعنی اینکه با ایده ها و تجربیاتی که وجود دارند شکل جدیدی بسازیم از این رو در میزانسن ها و کارگردانی «بی مرگی» سعی کردم همه چیز به حداقل برسد و شاهد یک سکون باشیم.

این فعال عرصه تئاتر و تئاتر دانشجویی با اشاره به اینکه دومین دوره حضور خود در جشنواره تئاتر دانشگاهی را تجربه می کند، درباره تأثیراتی که فشردگی زمانی برگزاری جشنواره بیستم در کیفیت آثار نمایشی شرکت‌کننده در این دوره داشته است، یادآور شد: فکر می کنم سال هایی هم که تأخیر در روند برگزاری جشنواره وجود نداشته هم کیفیت برگزاری به همین شکل بوده است زیرا معتقدم جشنواره از بیخ و بن مشکل دارد. زمانی دانشجویان دبیر جشنواره را انتخاب می کردند و حالا از سوی وزارت علوم این انتخاب انجام می شود که به نظر من این یکی از مشکلات اساسی است. در نهایت جشنواره آنقدر مشکل دارد که دیر یا به موقع برگزار شدن آن زیاد تأثیرگذار نیست.

کارگردان نمایش «بی مرگی» درباره وضعیت پرداخت کمک هزینه ها به گروه های نمایشی شرکت کننده در بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، تصریح کرد: قضیه کمک هزینه ها در جشنواره تئاتر دانشگاهی تحقیر کننده است. ۲ سال پیش که در جشنواره شرکت کرده بودم، ۷۰۰ هزار تومان کمک هزینه به گروه ما پرداخت شد و این در حالی بود که من روی صحنه نمایش باید مقدار زیادی سیگار می ریختم و مبلغ کمک هزینه فقط پاسخگوی خرید سیگارها بود. اصلا بهتر است این کمک هزینه را حذف کنند تا این رفتار تحقیرآمیز وجود نداشته باشد.

پوریانی فر ادامه داد: در جشنواره طی یک پروسه از میان ۴۰۰ متقاضی ۲۴ نفر یا گروه به جشنواره راه پیدا می کنند و حالا قرار است به هر گروه ۱ میلیون تومان کمک هزینه بدهند و همین مبلغ را هم یا دیر پرداخت می کنند یا پرداخت نمی کنند. بهتر است که بگویند کمک هزینه پرداخت نمی کنیم تا این رفتار تحقیرآمیز با دانشجویان شکل نگیرد.

این کارگردان جوان تئاتر درباره داشتن امکان اجرای عمومی آثار به عنوان انگیزه ای برای دانشجویان تئاتری برای شرکت در جشنواره تئاتر دانشگاهی، اظهار کرد: من هم مانند خیلی از دانشجویان تئاتری دیگر در جشنواره شرکت می کنم تا راه برای اجرای عمومی اثرم هموارتر شود. البته ۲ سال پیش هم کار من برگزیده جشنواره شد و وعده دادند که اجرا در جشنواره تئاتر فجر و اجرای عمومی به کار تعلق گیرد اما هم اجرای در تئاتر فجر محقق نشد و هم وقتی به تالار مولوی برای گرفتن نوبت اجرای عمومی می رفتم، اعلام می کردند که هیچ قراردادی برای ارائه نوبت اجرای عمومی به آثار جشنواره ندارند. پیگیری های شخصی خودم باعث شد تا به بتوانم نمایش ام را در تالار مولوی اجرا کنم.

وی تأکید کرد: برای اجرای عمومی آثار دانشجویی نیز باید برنامه ریزی شود. معتقدم حتی اجرای عمومی در این مرحله برای دانشجویان تئاتری کافی نیست زیرا باید یک نگاه و توجه جدی نسبت به دانشجویان تئاتری وجود داشته باشد و ایجاد فرصت اجرای عمومی فقط برای از سر باز کردن مسئولیت از سوی مدیران و متولیان امر نباشد.

پوریانی فر با اشاره به اینکه نمایش «بی مرگی» روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در ۲ نوبت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ در تالار حافظ به صحنه می رود، درباره عوامل اجرای این اثر نمایشی گفت: طراحی صحنه نمایش را خودم عهده دار شده ام و بیتا نصر طراحی لباس، مصطفی اسفندیاری طراحی نور و فریده براتی طراحی پوستر و بروشور انجام داده اند. امیر ساعتچی مشاور اجرا و البرز تیمورزاده عکاس نمایش «بی مرگی» هستند.

بازیگران نمایش «بی مرگی» به ترتیب حروف الفبا عبارتند از راشین دیدنده، فرزانه زینتی، امیر کریم زاده و نرگس نیک سیرت.

عکس کنار خبر از ضیا صفویان است.